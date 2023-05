Radicales disidentes al Costismo y distintos partidos vecinales de la provincia proponen un nuevo frente electoral con el SER Santa Cruz

El referente del partido “Identidad vecinal” y ex concejal de Río Gallegos, Fabián Leguizamón, anunció que se iniciaron las charlas para generar una alternativa válida, tras la cuestionada decisión de Cambia Santa Cruz.

Luego de la polémica decisión de los dirigentes de Cambia Santa Cruz de no acordar un Frente electoral que integre a toda la oposición; un amplio sector del radicalismo en desacuerdo con el “Costismo” junto a algunos partidos vecinales de distintas localidades, proponen la construcción de un nuevo espacio a fin de evaluar la conformación de un nuevo frente electoral con el partido SER Santa Cruz, con la premisa de generar una alternativa válida de cara a las próximas elecciones provinciales.

En este contexto, el candidato más votado a intendente de Río Gallegos dentro del frente opositor en las últimas elecciones anunció: “Teniendo en cuenta que los dirigentes de la mesa de Cambia Santa Cruz -puntualmente Eduardo Costa y Roxana Reyes- decidieron ayer cerrar la posibilidad histórica de unificar a toda la oposición y constituir una verdadera alternativa para gobernar Santa Cruz, se está buscando un camino que contenga las voces de aquellos dirigentes que hoy no se sienten representados con esta actitud mezquina e individualista, a fin de brindar una oferta electoral que tenga una verdadera representación federal para hacer frente al Kirchnerismo “.

Y agregó “es notorio el enojo de muchos dirigentes al no permitirle participar de esta decisión, sobre todo radicales que no comparten la postura del ‘costismo’ de no acordar con Vidal incluyendo al propio presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical, máxima autoridad partidaria. Muchos creemos que es una oportunidad única, histórica e irrepetible de ganarle al kirchnerismo, todos juntos como oposición -utilizando por primera vez la Ley de Lemas a nuestro favor como parte de las reglas del juego- por esto lamentamos que este sector oficialista fundamente con argumentos contradictorios a sus propias decisiones, solapando demostrar sus propios intereses personales”, remarcó Leguizamón.

Por otra parte, el ex concejal advirtió: “Otra punto grave e importante que se subestimó desde el costismo con esta decisión, es que atenta directamente contra los acuerdos pre-electorales que muchos referentes Radicales de distintas localidades del interior provincial, habían pactado con dirigentes del SER Santa Cruz de cara a octubre, en lo que respecta a compartir boleta y fórmulas conjuntas en candidaturas a intendentes y concejales, a fin de poder disputar y sostener una mayor presencia electoral con posibilidades concreta de ganar en algunas de ellas”.

“Parece que algunos solamente buscan perpetuarse en sus cargos legislativos y preservar sus pequeñas estructuras de poder. Por ese motivo estamos dialogando con dirigentes de diferentes puntos de la provincia, de cada pueblo del interior de norte a sur y este a oeste, con la premisa de que solamente unidos lograremos ponerle un punto final al kirchnerismo, dejando las diferencias de lado y buscando puntos en común. Hoy la única manera de lograrlo es generando acuerdos y consensos”, finalizó.