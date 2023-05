PARSONS: “NO ADHERIMOS AL COMUNICADO DE PRENSA QUE EMITIÓ LA MESA DE CAMBIA SANTA CRUZ Y SI SE FIRMÓ O NO UN ACUERDO NOSOTROS NO ESTAMOS EN CONOCIMIENTO”

Así lo señaló el presidente del PRO en Santa Cruz, Alberto Parsons tras el comunicado de prensa emitido por la mesa de Cambia Santa Cruz. Negó que existiera un acuerdo firmado y pidió dejar las mezquindades y egos de lado.

“En el día de ayer lo que hicimos fue juntarnos con los integrantes de la mesa de cambia ya veníamos trabajando desde el día domingo y lo que nosotros manifestamos en el día de ayer fue no adherir al comunicado de prensa que emitió la mesa de cambio Santa Cruz entendiendo que por ahí era un poco prematuro que era apurar tiempos entonces en virtud eso nosotros decidimos no firmarlo no acompañar esa medida que no que solamente es eso no acompañar una medida de la mesa de cambio de Santa Cruz entendiendo que todavía hay tiempo para charlar tiempo para llamar a todos los actores políticos de Santa Cruz no solo no solo el ser Santa Cruz sino todos los otros partidos vecinalistas partidos provinciales que están dando vueltas y que con esta medida quedarían digamos excluido de poder sentarse y poder construir juntos una alternativa para las elecciones”, expresó Parsons en una entrevista en exclusiva con nuestro medio.

¿Existió o no un acuerdo escrito?

“Si se firmó un acuerdo nosotros no estamos en conocimiento entendemos que solo fue el comunicado de prensa pero bueno también somos respetuosos de las mayorías pero no podemos dejar de manifestar nuestro nuestra postura como partido político si se firmó alguna otra cuestión que no haya sido un comunicado lo veremos en su momento cuando volvamos a participar de la próxima reunión pero bueno nosotros como partido político necesitamos expresar cuál fue nuestra posición”, enfatizó el titular del PRO Santa Cruz.

Egos, personalismos y falta de madurez política

“Tal cual tal cual y lo manifesté y lo sigo manifestando tenemos que dejar las mezquindades tenemos que dejar los egos y los personalismos de lado porque ya vemos a dónde nos llevan, creo que necesitamos demostrar madurez como conjunto político y por ahí estas acciones no no lo demuestran, nos vuelven a mostrar divididos nos vuelven a mostrar separados cuando realmente tendríamos que estar explicándole a la gente cómo le vamos a mejorar la calidad de vida”; señaló finalmente Alberto Parsons.