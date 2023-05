La Municipalidad presentó el nuevo recorrido del Transporte Público de Pasajeros y firmó convenio con Provincia por el boleto estudiantil

Se anunció la extensión de la franja horaria del servicio en Río Gallegos y además la ampliación de los recorridos. Con veinte unidades trabajando, la empresa logra atender la demanda de los usuarios, que van creciendo en cantidad. El intendente apuntó que “hay que recuperar la confianza en el servicio” que estuvo deteriorado por años. Desde la empresa señalaron que el asfalto ha ayudado mucho, sobre todo en sectores como el San Benito.

Esta tarde, en el Salón de Recaudaciones de la Municipalidad de Río Gallegos, el intendente Pablo Grasso encabezó una conferencia de prensa en la que fue presentado el nuevo recorrido del Transporte Público de Pasajeros, oportunidad en la que además fue firmado el convenio con la Provincia por el Boleto Estudiantil.

Estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Silvio Escobar; el secretario de Hacienda, Diego Robles; la ministra de Producción de Santa Cruz, Silvina Córdoba; el subsecretario de Transporte, Rolando D’Avena y el titular de la empresa City Bus Ariel Ledesma.

Fue Silvio Escobar el primero en tomar la palabra para anunciar que desde el lunes 29 de mayo la franja horaria del servicio en la capital provincial se incrementará comenzando a las 5.30 y hasta la medianoche. Además, anuncio que se amplió el recorrido por los barrios 22 de Septiembre y Los Lolos. Asimismo, explicó que a este punto se ha llegado luego de charlas con vecinas y vecinos, usuarios del servicio en la ciudad, así como también con todos los sectores involucrados.

Entre tanto, Diego Robles recordó “el desafío (como gestión) que asumimos de tener un sistema de transporte acorde a las necesidades, a la evolución que ha tenido la ciudad y al crecimiento en el último tiempo”.

Robles explicó que la extensión horaria está relacionada con la aplicación del boleto estudiantil y sus implicancias. Por otro lado, mencionó que “hay algo en lo que se ha comprometido a avanzar la empresa, que es en tener una nueva aplicación que funcione en tiempo real, que permita una relación directa de los vecinos con el sistema de transporte y con las novedades que puedan llegar a darse mientras el coche está recorriendo la ciudad”.

Políticas Públicas

Durante la conferencia, también se firmó un convenio entre el Municipio, la Provincia y la Empresa, para la implementación del Boleto Estudiantil Santacruceño a nivel local. Si bien en los hechos este beneficio ya está vigente, faltaba la firma del instrumento legal, que se hizo en esta oportunidad. Por ello la ministra Silvina Córdoba destacó la importancia de poner en práctica las políticas públicas y de escuchar las necesidades de los estudiantes.

En ese sentido, manifestó: “La firma de este convenio tripartito es importante porque tiene que ver con la operativización del boleto estudiantil, que ya está en marcha. Tiene que ver con el intercambio de información, de fondos y cuestiones operativas que, si las políticas públicas no se operativizan, quedan solamente en palabras. Una política pública que requiere mucho esfuerzo económico, mucho esfuerzo de trabajo de todos los equipos, no solamente del gobierno de la Provincia de Santa Cruz, sino en este caso de la Municipalidad. Y por eso agradezco y felicito al intendente y a todas las áreas por estos nuevos recorridos de transporte público, y me parece muy bueno esto de que se escuche las necesidades de los estudiantes que en definitiva son el futuro de la Provincia de Santa Cruz, son para quienes trabajamos todos los días”, concluyó.

Garantizar derechos

Ariel Ledesma, gerente de City Bus, señaló que “el transporte público en cualquier ciudad, como decimos nosotros, garantiza derechos: a estudiar, a trabajar, a la salud, y al esparcimiento. Entonces, es importante definir el transporte y yo lo que tengo que mencionar es la planificación. No sirve improvisar. Hay que planificar a corto, mediano y largo plazo. Y es lo que hoy con el equipo de trabajo del Municipio, se está logrando, al igual que con la Provincia, que estamos en contacto directo. Y esto creo que va a hacer que Río Gallegos pueda tener el transporte que realmente se merece, que también sea eficiente, que cubra las necesidades de los usuarios”.

“Estamos agradecidos del acompañamiento, hace poco cumplimos un año en Río Gallegos y estamos contentos. Siempre hay cosas para mejorar. Los usuarios tienen muchas demandas pero de a poco vamos a ir tratando de mejorar y corregir aquellas cuestiones que sean necesarias”, dijo.

Asimismo, Ledesma destacó que es importante que desde el Municipio se pueda seguir mejorando la traza vial de las calles, y en ese sentido, mencionó que el asfalto de la calle 13 del barrio San Benito ayuda mucho a que las unidades no sufran tanto desgaste al circular por esos sectores.

Recordar cómo estaba antes

Durante su alocución, el intendente resaltó el trabajo que viene haciendo la empresa City Bus desde que comenzó a funcionar, haciendo hincapié en la inversión en colectivos que hizo y que hoy sería prácticamente imposible concretar debido a la situación económica existente. Recordó que las unidades que están operando ahora fueron armadas íntegramente para la ciudad de Río Gallegos, con butacas más cómodas y otros accesorios innovadores. Por lo tanto, resaltó que la empresa trabajó en todo este tiempo en “mejorar el transporte público” y que además está “comprometida” en seguir mejorando “para que la ciudad se transforme en una verdadera capital de provincia”.

El jefe comunal no quiso pasar por alto las condiciones en las que estaba el transporte público de pasajeros años atrás, y remarcó que “es importante recordar eso” ya que ahora se ha mejorado mucho.

Por otro lado, con relación al tema de los recorridos y a las demandas que a veces la gente presenta, apuntó: “Primero hay que entender que esto no es un taxi o un remis, que te llevan a la puerta del lugar donde vas. El colectivo es transporte de cercanía. Te tiene que acercar donde vas. Pero esto lo digo porque hay mucha gente que plantea o se queja porque pasa a dos cuadras de su casa. Bueno, son dos cuadras. Es de cercanía. En este sentido, teniendo la mejor frecuencia, la mejor línea, un mejor servicio, mejor control y calefacción, tendremos todas esas cosas, que parecen tan ínfimas, pero que sin embargo antes no había”, recordó.

Finalmente, el intendente reflexionó que para que la gente pueda confiar en el sistema de colectivos nuevamente después de tantos años en los que “había más obstáculos y reclamos que recorridos de colectivos”, y que eso a su vez redunde en un incremento del servicio “la lógica que hay que entender es que el servicio de transporte público no se puede detener”, concluyó.