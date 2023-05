Rodríguez Larreta sobre la educación en Santa Cruz: “Tenemos que hacer que se garanticen los 190 días de clase. Para mí la educación es la prioridad número uno”

El precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, conversó esta mañana con radio Deseado de Santa Cruz. Durante la entrevista hizo principal hincapié en la crisis educativa que atraviesa la provincia. Además, se refirió a temáticas como seguridad y planes sociales.

El Jefe de Gobierno mostró su preocupación en torno a la situación escolar de Santa Cruz y la describió como dramática: “En el año llevan como 30 días perdidos de clase, van a querer ir a una universidad después y no van a tener los conocimientos necesarios”. Y expresó: “Tenemos que hacer que se garanticen los 190 días de clase, para mí la educación es la prioridad número uno”.

Sin embargo, el Jefe de Gobierno remarcó que “tiene la convicción de que va a sacar el país adelante”, y en esa reconstrucción de la Argentina va a “devolverle los sueños que muchos chicos perdieron”. “Muchos se van de Santa Cruz a estudiar a otros lados o al extranjero. Hoy no hay futuro, no hay proyectos, no hay planes, y no hay sueños, y eso es lo que vamos a recuperar”, afirmó.

A su vez, se refirió al enorme potencial que tiene la provincia pero que no se aprovecha porque “está detenida en el tiempo” y “hay muy poca inversión”. En ese sentido declaró: “Podría tener mucha más minería, hidrocarburos y turismo”. Y sostuvo que actividades como la pesca podrían generar muchísimo trabajo santacruceño.

“Necesitamos un cambio integral para que la Argentina vuelva a crecer y vuelva a desarrollarse, también necesitamos un plan de infraestructura para dar mayor conectividad, un plan para desburocratizar, y después una política muy agresiva de buscar mercados en el mundo”, explicó de cara al país que se imagina.

Tras ser consultado por su gestión como Jefe de Gobierno, el mandatario afirmó que la seguridad “fue una prioridad”, es por esto que puso el foco en la policía, de esta manera logró obtener “la tasa de delito más baja de la historia”. En ese sentido, Rodríguez Larreta aseguró: “Lo vamos a llevar a todo el país”.

También habló de los planes sociales y de los intermediarios que hoy tienen un rol principal: “Voy a sacarlos el 10 de diciembre, extorsionan a la gente para que vaya a las marchas”. Y en relación a los beneficiarios agregó: “El que recibe el plan social tienen que anotarse en una bolsa de trabajo, al segundo trabajo que rechaza pierden el plan, y después hay que hacer cumplir las condiciones”.

Rodríguez Larreta señaló que el jueves pasado visitó Caleta Olivia acompañado por el experiodista Mario Markic y el intendente de Las Heras, José María Carambia, y que el reclamo que más recibió por parte de los vecinos de la ciudad fue, justamente, la crisis educativa por la que atraviesa la provincia de Santa Cruz.

En relación a lo que sucederá en Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones, el Jefe de Gobierno aseguró: “Estamos trabajando para que haya un candidato único, hoy los dos que están en carrera son Fernán Quirós y Jorge Macri”. Y además explicó la situación en la Provincia de Buenos Aires: “Mi candidato a gobernador es Diego Santilli, y cada candidato a presidente tendrá el suyo”. Y concluyó que “la unidad de JxC está por encima de todo”.