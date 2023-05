ESCUELA DEL VIENTO EN RIO GALLEGOS: “ESTAMOS CONVENCIDOS QUE ESTO VA A SER UNA ESCUELA MODELO”

Así lo señaló Claudio Vidal, diputado nacional del partido Ser Santa Cruz y Secretario General Sindicato Petróleo, Gas y Energías Renovables, en el marco de una recorrida por la obra de la escuela del viento que el gremio petrolero está construyendo en la capital santacruceña.

“Cumpliendo con la palabra generando oportunidad para los jóvenes y la verdad que muy orgulloso porque estamos muy convencidos que esto va a ser una escuela modelo que va a ser el semillero de nuestra provincia se los comenté alguna vez que es lo que teníamos planificado en estas instalaciones” indicó el dirigente sindical.

Más oportunidades par los santacruceños

Vidal señaló con que va a contar el establecimiento; “Como verán después seguramente el vivero es importante va a tener laboratorio y un taller en donde se va a desarrollar parte de la actividad técnica de la escuela no esto va a ser una escuela inicial ciclo primario y secundario agrotécnico, así que la verdad que todos muy entusiasmados estuvimos recorriendo días atrás con la ingeniera agrónoma con el compañero Beto Borcelli también que es uno de los asesores de las escuelitas del viento y la verdad que bueno contento emocionado y entusiasmado porque realmente queremos poner en marcha esto en beneficio de la sociedad de los jóvenes esto se llama generar oportunidades esto se llama resolver parte del problema educativo que hay en nuestra provincia no se llama compromiso se llama trabajo”

Palos en la rueda.

El titular del partido Ser Santa Cruz señaló que desde el consejo de educación solo se ponen trabas al crecimiento de las escuelitas del viento.

“Quiero pedirle a Cecilia Velázquez a Alicia kirchner que nos habilite el ciclo secundario en las escuelas del viento conozco muchas estructuras educativas en nuestra provincia en donde funcionan tres o cuatro colegios no puede ser que nosotros muchas veces por pensar distinto por comunicar lo que pensamos ante la sociedad nos pongan tantas trabas para trabajar en un proyecto que es en beneficio de la sociedad de la comunidad del presente que son los pibes pero también el futuro muchas veces se habla del futuro que son los jóvenes pero la realidad es que el presente de los jóvenes está complicado de acá hay una partecita de la solución educativa que necesita nuestra provincia esto habla también de una proyección a desarrollo a mayor producción generar las herramientas necesarias para que los jóvenes que son los que van a sacar esta provincia adelante tengan hoy las herramientas y acá tiene las herramientas me parece totalmente injusto que Cecilia Velázquez que Alicia kirchner no nos habiliten el ciclo secundario en las escuelas del viento.Hay un gran equipo de trabajo un gran equipo humanitario un gran equipo de profesionales que trabaja día a día para ir mejorando pero también para prestar un servicio en la comunidad esto es fundamental para los pibes estamos hablando de que el año pasado el promedio de clases durante todo el año en las escuelas que tiene a cargo el gobierno tuvieron 77 días de clase o sea esto es durísimo siguen siguen desacreditando la educación desde el gobierno siguen generando este malestar entre los docentes miran a los docentes como enemigos una mirada totalmente equivocada errónea que no corresponde además. Ojalá que que dejen un poquito el orgullo de lado la soberbia de lado que escuchen a los docentes que habiliten las escuelas que tienen que habilitar que reparen las escuelas hay muchas escuelas en toda la provincia que no tienen calefacción que no tienen agua si viene el invierno se empiezan a congelar las cañería baño tapados he recorrido escuelas en donde claramente las cosas no se pueden mostrar y muchas veces no pueden salir a la luz porque después Cecilia Velázquez inicia un sumario administrativo a los docentes”