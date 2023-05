Claudio Vidal “EL FORO ENERGÉTICO DE AYER NO FUE MÁS QUE POLÍTICA BARATA”

En una entrevista en exclusiva con nuestro medio lo consultamos al legislador nacional Claudio Vidal sobre 2° Foro de Transición Energética que se está realizando en Río Gallegos.

“Lo de ayer es simplemente política barata, lo del foro energético en esta provincia es política barata y le puedo dar miles de razones del porqué en el día de ayer yo repartía leña en los barrios y hablamos de foro energético y venteemos en plataforma vendíamos el gas en los yacimientos y nuestra gente está imposibilitada de tener gas en sus domicilios esto es política barata el foro energético de ayer no fue más que política barata” expresó enfáticamente el legislador y seguidamente agregó; “Mientras tanto en la cámara de diputados reclamaban los trabajadores mineros con justa causa con justa razón ven el deterioro de la empresa ven la desinversión que hay escuchaba a un trabajador a través de los de los medios que comentaba parte de su historia de vida en YCRT, esa historia de vida en donde también estaba involucrado el padre que también trabajó para YCRT entonces es lamentable pero todo esto pasa porque el gobierno porque lo que vienen de la política tradicional en la provincia de Santa Cruz que es la misma política que trasladaron después a nivel nacional no tiene ni idea de producción, su única política de estado es la administración a través de la recaudación de la recaudación excesiva a los contribuyentes no tienen idea de lo que es producción de desarrollo no tienen interés en trabajar por eso estamos como estamos”

¿Como se cambian treinta años de hacer el mismo tipo de política?

“Con trabajo con proyección empezando a ordenar las cosas defendiendo el valor agregado poniendo la provincia en marcha poniéndonos a producir fortaleciendo la educación todo lo que queramos hacer en esta provincia en materia de desarrollo de producción de más trabajo de defender el valor agregado defender nuestros recursos lo renovable y no renovable tiene que ver todo tiene que ver con la educación nosotros necesitamos preparar a los jóvenes que son los que van a sacar esta provincia adelante la educación es clave la educación en cualquier lugar del mundo en la base fundamental de una sociedad, en Santa Cruz van en contramano con respecto a la educación no es tan difícil es volver a comenzar borrón y cuenta nueva estoy convencido no es solamente un refrán Santa Cruz puede y tiene con qué realmente Santa Cruz puede salir adelante” señaló Claudio Vidal

Consultamos al legislador sobre las posibles alianzas y el cronograma electoral con elecciones desdobladas.

“Sí todo el día llaman todos le llaman por teléfono y a todos le digo lo mismo, porque no trabajan porque no se dedican a trabajar yo lo que hice durante del 2019 la fecha fue trabajar a mí me dieron todo el tiempo trabajando, tiempo para alianzas hay hasta el 14 de junio lamentablemente tenemos este tipo de cronograma que para mí son totalmente antidemocráticos en muchos de los casos la minoría los elegidos por la minoría son los que representan a las mayorías por eso Insisto que la ley de lemas es antidemocrática pero bueno nosotros hemos trabajado confiamos en nuestro trabajo confiamos y sabemos en lo que vamos a hacer en esta provincia el resto lo dejamos en manos de Dios, porque creo que que también las cosas se dan cuando se tienen que dar hay que seguir trabajando”.