EL KIRCHNERISMO SIGUE VIENDO A LA OBRA PÚBLICA COMO UN GRAN NEGOCIO

“Mientras los vecinos siguen esperando acceder a las viviendas, al IDUV y las empresas beneficiadas con la obra pública, solo les interesa el negocio. Los años de demoras en la entrega de los planes de viviendas son parte de las consecuencias de esas maniobras. No les interesa la necesidad de la gente, ni la urgencia por acceder a un techo digno, que muchas veces lleva a las familias a intentar ingresar a las viviendas en el estado en que estén, ante la imposibilidad de seguir pagando alquileres usureros en mucho de los casos. Es más que probable que por estos días asistamos a distintos actos del gobierno, que se presentará como el gran benefactor, entregando las llaves a la familias, con un discurso demagógico sobre el cumplimiento de las promesas, etc. Nada más alejado de la realidad. Los planes de vivienda se demoran más de 4 años en hacerlos, son pagados y vueltos a licitar y en muchos de los casos las ganan empresas vinculadas a las anteriores, que cobraron todo pero que no construyeron nada.

Por ejemplo, las viviendas del conflicto del día sábado, corresponden a licitaciones 30,31 y 32 y 33 ¡del año 2018!. Son parte del objeto de la denuncia que presentamos hace tres semanas ante la Justicia. A más tardar en Marzo de 2020 tanto las empresa Permaco como Efitec las tendrían que haber finalizado. Es necesario decir que hace 3 días la Presidente del IDUV reconoció que los fondos para esas viviendas eran provinciales, por lo que no había justificativo alguno para tamaña demora, puesto que no debían esperarse aportes nacionales. Pero, siempre hay un pero en la obra pública en Santa Cruz, las empresas cobraron, especialmente Efitec, propiedad de los Sres. Olavarria y Domenec. Al no concluirlas, en el año 2020 se realiza una nueva licitación ¡por las mismas casas!, que son las terminación de viviendas “Mi primer Hogar en Río Gallegos”. La licitación 028/20 es ganada por Matanegra S.A. Y la 30/20 fue ganada por Strella Construcciones de Carrizo Stella Maris, cuyo apoderado es el señor Domenec, anterior propietario de Efitec. Un dato que gráfica la convivencia con el poder político, es que Efitec no era proveedor del Estado al momento de que le otorgó la licitación y que Strella Construcciones se encuentra en concurso de acreedores. Para el gobierno kirchnerista, esas son minucias insignificantes. Lo importante es seguir bancando las empresas de los amigos. Al día de hoy Strella Construcciones sigue recibiendo obra pública, una de las últimas, la puesta en valor de la laguna Ortiz, con el agravante que adeuda salarios a los trabajadores, no les paga a las empresas tercerizadas y las entrega de obra se demoran en todos lados. Seguramente su argumento será que el Estado no le paga, para dejar las obras inconclusas. Nada que le preocupe al gobierno, total la gente se olvida, y la corrupción, siga y siga…”