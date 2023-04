Pablo Grasso: “tenemos la decisión política de cambiar la realidad y no vamos a tener miedo a nada”

El intendente de Río Gallegos participó en Puerto San Julián de la reunión de referentes políticos y presentación de los equipos territoriales y técnicos que acompañarán su candidatura a gobernador. Destacó la importancia de trabajar en unidad para cambiar la realidad de la gente y afirmó que no hay que creer “en discursos facilistas que vemos por televisión”. Dijo que “no es un lanzamiento, es una reunión que hace mucho queríamos convocar”.

Ante unas 300 personas, el intendente Pablo Grasso destacó las luchas que se debieron dar en los momentos difíciles que pasó la provincia en los últimos tiempos. También hizo una referencia personalizada de muchos de los presentes, a quienes destacó por sus convicciones y su capacidad de gestión para solucionar los problemas de la gente.

Grasso afirmó que esta reunión es el resultado de un gran trabajo que se hizo para convocar a referentes históricos y jóvenes que se fueron sumando en los últimos años al espacio político que encabeza, al tiempo que agradeció el apoyo de intendentes, diputados, concejales, comisionados de fomento y de integrantes de todo el arco político, del sector empresarial, del ámbito gremial y de la población en general.

“Este no es un lanzamiento, es una reunión”, dijo Grasso al tiempo que afirmó que seguirá convocando a otros sectores porque “no hay que tener miedo a pedir ayuda, el miedo es a no poder solucionar las cosas”. “Hay que ocuparse de cada demanda, pero no se puede cambiar la realidad solos, la tenemos que cambiar entre todos”, resaltó.

Grasso revalorizó el trabajo de la militancia y destacó que se debe recuperar el “cara a cara” con la gente, al tiempo que pidió a la ciudadanía que no crea “en discursos facilistas que vemos por televisión”.

También afirmó que “hay muchas cosas para discutir: por ejemplo cómo generamos empleo, porque no todos van a vivir del petróleo y la minería”, y dijo que “tenemos la decisión política de cambiar la realidad y no vamos a tener miedo a nada, vamos a discutir, vamos a acordar y lo que tengamos que pelear lo vamos a pelear”.

“Con la convicción y la fuerza que nos caracteriza, vamos a seguir adelante por la memoria de los que no están, y de los pibes que creen en nosotros, porque nos hacemos cargo para ver cómo crecemos, y cómo trabajamos para seguir incluyendo a los que otros dejaron afuera. Eso es el peronismo, eso es lo que quería Néstor”, dijo.

Para cerrar, puso énfasis en afirmar que “todos somos necesarios, no hay salvatajes individuales, entre todos tenemos que resolver los problemas de Santa Cruz” y destacó que “todos por el mismo camino vamos a cambiar la realidad de la provincia”.

Referentes de toda la provincia apoyan la candidatura a Gobernador de Pablo Grasso

Se realizó hoy en Puerto San Julián, en el centro de la provincia de Santa Cruz, una reunión de referentes y equipos técnicos de distintos espacios políticos. Participaron intendentes, empresarios, diputados, concejales, militantes y profesionales, que expresaron su apoyo a una eventual postulación del Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, como candidato a gobernador.

El encuentro se desarrolló en el Club Atlético San Julián y concentró a unas 300 personas, que escucharon las palabras de militantes históricos del Peronismo, que uno a uno fueron expresando su deseo y expectativas por el futuro político de Grasso.

Esta reunión no fue un lanzamiento sino un encuentro de equipos técnicos y una oportunidad para el reencuentro entre referentes históricos y jóvenes que se fueron sumando al espacio político de Pablo Grasso.

A su turno, Juan Vázquez, Javier Bellomo y Lidia Aspengren destacaron el trabajo y militancia del intendente riogalleguense, y manifestaron su acompañamiento a la candidatura a Gobernador.

Del ámbito empresarial Jonathan Van Thienen, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, también acompañó una eventual candidatura y destacó el trabajo conjunto que se realiza con el sector privado.

El histórico Juan Paillalef de El Calafate, el secretario de Deportes Héctor Alderete, que acompañó en la misma función a Néstor Kirchner cuando fue intendente, y el dirigente minero Javier Castro también sumaron su voluntad de acompañar la candidatura de Grasso.