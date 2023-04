Parque Patagonia: Destino turístico en constante crecimiento

El equipo del Parque Patagonia y los prestadores turísticos de la región lo saben: los turistas no se quieren ir. Bellezas naturales y servicios de calidad y en cantidad, dan cuenta del potencial sin techo de una región que crece en las preferencias de visitantes de todo el mundo.

Los números son contundentes: este verano unas 10 mil personas visitaron el Parque Patagonia, de los cuales, un 20% fue de turismo extranjero y el 80% restante regional y nacional. Así, en esta temporada el noroeste santacruceño se consolidó como uno de los destinos preferidos de la provincia.

“Esta temporada predominó la visitación de la provincia de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires”, detalla Rocío Navarro, coordinadora de Comunidades en Parque Patagonia. “Que la mayoría de la visita haya llegado de nuestro país, es una buena señal, porque reafirma la tendencia que se dio en años anteriores, y es que, el público argentino está empezando a conocer su lugar”.

En cuanto al turismo extranjero, esta temporada, los turistas llegaron en su mayoría de Brasil, Chile y Europa. “En Semana Santa los números fueron muy buenos. El viernes y sábado parecían días de temporada alta”.

Sin dudas, un gran porcentaje de las personas que visitan esta región son atraídas por el Parque Provincial Cueva de las Manos. “Por eso para nosotros es uno de los valores más grandes que tenemos y es tan importante su mantenimiento constante”, señala Rocío.

Al interés por todo lo que tiene para brindar el Parque Provincial Cueva de las Manos, se suman el Portal Cañadón Pinturas y los portales El Sauco y la Ascensión (ambos administrados por Parques Nacionales). El Lago Posadas -con su ya mítico Arco de Piedra- el Buenos Aires y el Complejo Volcánico Zeballos, que conmueven a todos los que llegan. Recorrer la Ruta Escénica 41, visitar las chacras productivas de frutas finas en Los Antiguos o el Museo de Arqueología Carlos Gradin, en Perito Moreno, son opciones que siguen sumando adeptos.

Quienes llegan para visitar este Patrimonio de la Humanidad, además se encuentran con una variedad paisajística única. “Siempre decimos que, en un circuito de pocos kilómetros, se puede disfrutar de paisajes que abarcan la maravillosa postal de cañadones profundos, mesetas de altura, el segundo lago más grande de Sudamérica. Tenemos zona de bosque y cordillera y una riqueza única de fauna y flora silvestre. Eso hace que seamos una región con muchísimo potencial”.

Desde noviembre pasado, el Portal Cañadón Pinturas innovó para acelerar los procesos de registro de los turistas. Se trata de un código QR que conecta al formulario de ingreso que deben completar todas las personas que ingresan al parque.

Rocío explica que resultó “una buena herramienta para tener más ordenada la información asociada y conocer de dónde provienen los turistas, cuántos días se quedan en la zona, etc”. Además de acelerar el anotarse para ingresar, disminuye el uso de papel.

Esta tecnología de registro permite también disminuir los tiempos de acceso para los grandes contingentes que llegan coordinados por agencias: “Lo pueden hacer con anticipación y les ahorran los tiempos que demanda el registrarse”, remarca. Este código estará a disposición también en temporada baja.

El equipo de colaboradores que recibe a los visitantes es testigo de que es habitual que personas que habían planificado pasar un día, se queden dos, tres y más. Lo mismo ocurre en el intercambio con los prestadores turísticos. Perciben que extender las estadías, hacer uso de los múltiples servicios con los que cuenta estas áreas protegidas y las localidades vecinas, es producto “de la puesta en valor de estos lugares, seguir apostando al acceso público, a la creación de parques abiertos, a la realización de nuevos senderos”, afirma Rocío.

Mariano Nostro es coordinador del equipo de senderos de Parque Patagonia, por lo que conoce de primera mano, la impresión que se llevan los turistas que lo visitan y dice que “este año la gente tuvo la posibilidad de hacer uso de más senderos, baños, camping con proveeduría, áreas de descanso y picnic. Hemos recibido muy buenas devoluciones sobre las instalaciones”

Los senderos preferidos son Tierra de Colores y Bajada de los Toldos. “La gente que viene aprecia la naturaleza y la posibilidad de estar en un lugar donde hay buenas instalaciones y además se pueda disfrutar de la tranquilidad y momentos de soledad”, explica Mariano.

No solo se genera la posibilidad de acceder a la naturaleza y que los turistas no se quieran ir de estos lugares que no imaginaban, también aportan al desarrollo económico, local y regional.

Rocío, que oficia de local, como habitante del valle junto a su familia, destaca el trabajo “día a día y desde hace varios años en la creación de este maravilloso parque” y remarca que “es realmente gratificante charlar con los vecinos que apostaron a generar un emprendimiento asociado al alojamiento, o a la venta de comida o de artesanías”.

Cada vez son más las personas que están apostando a generar servicios turísticos de calidad en estrecha relación con el proyecto de Parque Patagonia para el noroeste de Santa Cruz y con los profesionales que lo llevan adelante. Que puedan aportar en la economía de sus hogares, a través de un turismo que crece y se posiciona, no es ninguna casualidad.

FUENTE: Agencia Ambiental