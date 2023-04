ADOSAC: CUANDO SE GOBIERNA CON LÁTIGO NINGÚN DIÁLOGO PODRÁ PROSPERAR

La Gobernadora junto a sus representantes en el Consejo Provincial de Educación recrudecen las medidas de hostigamiento y flexibilización laboral, en lugar de abrir paritarias dando soluciones al derrumbe edilicio, pedagógico y salarial del cual son absolutamente responsables, situación cíclica que viene en caída libre desde hace cinco años a esta parte.

No será la primera vez que los docentes resistan y denuncien el incremento de horas de trabajo, por igual salario. Estos dispositivos anunciados, no son ni más ni menos que las recetas fracasadas de un círculo vicioso que sigue mostrando los magros resultados que saltan a la vista. No es una ecuación exacta la propuesta más tiempo/mejor calidad, no solo lo saben quienes tienen una destacada labor en materia educativa a nivel nacional, sino también que forma parte de un análisis ya superado desde hace muchos años en países de primer mundo o por lo menos donde abordan a la Educación desde la consecuencia y coherencia traducida en acciones.

¿En manos de quien estamos pedagógicamente en Santa Cruz? Si las autoridades del CPE no han podido recorrer las escuelas consultando a los docentes su opinión sobre la jornada extendida, por ejemplo, que en muchos casos implica hasta 12 horas de trabajo continuo, más el tiempo que se le dedica en el hogar, difícilmente lo pueda comprender la misma gobernadora y funcionarios de segunda o tercer línea que han salido a la ofensiva desde la ignorancia, eso y solo eso es lo que resulta de sus discursos vacíos y llenos de odio hacia un sindicato que aparte de interpelarlos, los invita a pensar y debatir sin limitaciones.

Piensan y actúan de manera totalitaria, no importa la cantidad de paritarias realizadas, importan los avances en todos sus términos. Tampoco parece importar que todavía persistan muchos sectores con salarios en negro, depreciados y por debajo de la línea de la pobreza con la complicidad de 40 años del mismo gobierno a nivel provincial sin dejar de mencionar la simetría con los gobiernos nacionales (¿década ganada?).

Podemos analizar, además, el funcionamiento y participación en el conflicto docente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia que moralmente está descreído y todos ya saben el papel que juega favoreciendo siempre a la patronal en desmedro de los trabajadores, hecho que hemos denunciado en la OIT y en breve ampliaremos al respecto en este organismo. Tal vez nos perdimos algún capitulo pero desde el retorno de la democracia, no recordamos que a algún sindicato se le haya ejecutado una multa de $ 32.000.000 (treinta y dos millones) y amenazado con la pérdida de su personería en Santa Cruz. Solo en la dictadura se perseguía a quienes pensaban distinto y aunque no estemos en un escenario similar, las prácticas son realmente condenables y semejantes a procesos de misma raigambre en América Latina.

Señora gobernadora, por si no lo sabía: en cada una de las paritarias advertimos que con solo la cláusula gatillo la propuesta era insuficiente, que era necesario una recomposición que compensara los 5 años de retraso salarial generados en su propia gestión; También y para su conocimiento, ya no es Santa Cruz la mejor oferta salarial del país, inexorablemente la vara con la que se mide sigue siendo baja, con una canasta familiar inalcanzable en esta provincia y como ejercicio para la memoria y reflexión tanto las paritarias como el sueldo en blanco que tiene el sector docente fue arrancado con lucha y a pura consecuencia recibiendo como respuesta del estado: descuentos salvajes, multas, conciliaciones, procesamientos, bombas molotov al gremio y acampes, auto incendiado en el sindicato, el nefasto Varizat, entre otras tantas. No fue ni un regalo ni una decisión política del espacio político que usted representa, lo ganamos en la calle con convicción, coherencia, fundamento y resistencia. Es hipócrita arrogarse algo que fue negado por ustedes sistemáticamente. EL PUEBLO SANTACRUCEÑO TIENE MEMORIA…

¡Todo esto está intacto y latente! de las calles nunca nos hemos corrido. Es por eso que no hay traición, la buena fe en las negociaciones es parte de nuestros principios; lo que advertimos es la traición al mismo pueblo por parte de la clase política al cual le deben algo tan elemental como lo son los salarios, la salud, la educación y la dignidad que violentan a diario.

¡YA NO ESTAMOS EN CONCILIACIÓN OBLIGATORIA! ¿POR QUÉ NO LLAMAN A PARITARIAS?

¿POR QUÉ HAY SECTORES QUE SON PRIORITARIOS PARA ESTE GOBIERNO? ¿IMPORTAN UNOS MÁS QUE OTROS?

NADA dicen las autoridades cuando los alumnos pierden clases por la dilación en los circuitos administrativos para dar ingreso a nuevos profesores demorando semanas las designaciones a raíz de la falta de funcionamiento de las comisiones de ofrecimiento presenciales, tampoco mencionan la cantidad de días que los alumnos pierden por las malas condiciones edilicias, el cierre de secciones, entre otras.

SI HAY VOCACIÓN DE DIÁLOGO, el camino no son los descuentos ni las listas negras en las escuelas.

SI HAY VOCACIÓN DE DIÁLOGO, llamen a paritarias después del quinto pedido realizado por este sindicato en el Mini$terio de trabajo.

NECESITAMOS SOLUCIONES SEÑORA GOBERNADORA: NO MÁS FLEXIBILIZACIÓN LABORAL NI DOCENTES EMPOBRECIDOS.

QUEREMOS PARITARIAS, BASTA DE TEORIAS CONSPIRATIVAS.

QUEREMOS RESPUESTAS A LOS LEGÍTIMOS RECLAMOS DOCENTES.

QUEREMOS UNA VERDADERA RECOMPOSICIÓN SALARIAL.

QUEREMOS EDUCACIÓN DE CALIDAD.

BASTA DE VACIAMIENTO Y PARCHES EDUCATIVOS.

BASTA DE PROMOCIONAR SIN VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES.

BASTA DE PERSEGUIR A LOS DOCENTES.

LA DECISIÓN POLITICA ESTA EN SUS MANOS.

LA LUCHA CONTINÚA

ADOSAC