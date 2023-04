El Consejo Directivo de la UTN se pronunció a través de un comunicado de prensa sobre respecto el proyecto presentado en el Concejo Deliberante y su repercusión

ESPACIO PÚBLICO Y MAS EDUCACIÓN. PLAZA Y UNIVERSIDAD

En la última Comisión en el Concejo Deliberante se propuso un cuarto intermedio para escuchar las propuestas de todas las partes en una reunión HOY Miércoles 5 de Abril, y la Junta Vecinal del Barrio Martín Miguel de Güemes y la Sociedad Argentina de Escritores asistieron a la misma con la postura de NO aceptar ninguna propuesta sin escuchar nuestra idea antes de definirla. (La fecha de la reunión y el lugar quedó registrada en la comisión de Legislación General del viernes 31 de marzo pasado).

En esta instancia, íbamos a escuchar propuestas e íbamos a mostrar las ideas de un boceto de edificio que incluye aquellas partes claves tanto para el barrio como para la SADE en materia de distribución del espacio tanto fuera como dentro de la plaza.

Esto no sucedió, y creemos que fue una charla de suma cero, pero al menos, más allá tenían una posición tomada antes de escucharnos, pudimos expresarnos.

La propuesta de ordenanza es muy clara cuando solicita el espacio AL SOLO efecto de un espacio educativo, y que de no alcanzarse esta posibilidad, el terreno no sería utilizado. Entendemos que SIN CONSENSO NO HAY AVANCE.

La confección del proyecto final sería de carácter participativo, sustentable en términos de materiales y energéticos, pensando en parámetros que van desde el ahorro energético hasta la generación propia.

Siempre considerando las necesidades sociales y culturales de la comunidad para poder continuar con el crecimiento de la UTN en Santa Cruz de la mano de la sociedad, en la que estamos integrados de manera cotidiana, desde hace muchos años.

El proyecto seguirá el canal que corresponde dentro del Concejo Deliberante el nuevo edificio tanto para la Escuela como para la Facultad entró en una disyuntiva que nunca quisimos que existiera. Se terminó proponiendo una dicotomía PLAZA o UNIVERSIDAD que no estamos de acuerdo.

No son valores contrapuestos ni entraremos en ese juego nunca. Porque el espacio no es sólo de un barrio, los alumnos y alumnas son de toda la ciudad y de toda la Provincia o la Región. La educación no se mide en esos términos ni se enfrenta con vecinos y vecinas.

LA CRONOLOGÍA

La UTN presentó un proyecto de ordenanza cuya idea es cambiar de uso de espacio verde a uso de espacio verde con equipamiento para luego de obtenido el terreno, comenzar con una serie de encuentros participativos con la comunidad que permita construir un espacio físico superador y complementario de las actuales instalaciones de la Facultad Regional Santa Cruz donde hoy también funciona de manera integrada la EIPE, cuyos técnicos y técnicas, primera promoción en 2024, estarán especializados en hidrocarburos. Serán alrededor de 65 egresados y egresadas y 650 alumnos y alumnas totales.

Estas semanas, autoridades de la Facultad Regional Santa Cruz asistieron a diversas comisiones del Concejo Deliberante con el fin de exponer el proyecto que propone el cambio de uso del espacio continuó al edificio de la Facultad Regional Santa Cruz.

La Escuela Industrial en Procesos Energéticos ha sido un proyecto pedagógico que creció y se desarrolla en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional, y año a año aumenta la demanda y la matrícula. A su vez el crecimiento de la Facultad en todas sus carreras hace necesario contar con más aulas, más laboratorios, más salas de esparcimiento, para seguir satisfaciendo la demanda, no solo de Rio Gallegos, sino de la Región. Entre la matrícula de la EIPE y la FRSC rondan los 2000 estudiantes, más los trabajadores y trabajadores que asisten y trabajan en este edificio.

EL financiamiento que posibilitaría esta construcción, es extra presupuestario y extraordinario, por ello la necesidad de la presentación y urgencia de la solicitud al Honorable Concejo Deliberante.

La universidad es dinámica, y no debe desarraigarse del medio del que se nutre.

Nunca vamos a dejar de trabajar por el crecimiento de nuestra FACULTAD, nunca vamos a renunciar a nuestros principios de desarrollo y fomento para toda la Región.

Consejo Directivo

Facultad Regional Santa Cruz

Universidad Tecnológica Nacional