EL MIEDO, EL ODIO Y LA VIOLENCIA NO NOS VAN A DETENER

Desde SER SANTA CRUZ repudiamos enérgicamente el cobarde ataque que sufrió la compañera concejal por el Municipio de Pico Truncado, Soledad Cañumil. Es inadmisible que en tiempos de Estado de Derecho como el que vivimos ocurran sucesos como estos.

Las diferencias polí ticas e ideológicas deben resolverse a través del debate, de la discusión y el voto popular. De ninguna manera la sociedad puede soportar acciones que buscan coaccionar la voluntad y el trabajo de los dirigentes polí ticos que pretenden dar respuesta a los problemas de la gente. Este tipo de hechos no nos van a atemorizar, no nos van a detener las amenazas ni los ataques sufridos, sabemos lo que hacemos y la importancia que tiene el no claudicar en nuestras convicciones. Seguiremos enfrentando las injusticias que padece la comunidad y denunciando a todos aquellos que hacen mal las cosas.

Esta claro que ataques contra la integridad física de una luchadora polí tica en e pocas democra ticas jama s pueden tolerarse. La amenaza a la concejal Cañumil nada tiene que ver con el espíritu de provincia que pretendemos. Hacemos un llamado de atencion al gobierno de Alicia Kirchner, solicitamos que resguarden la integridad fí sica de la concejal, y colaboren en todo lo que haga falta para que la investigaciòn avance. Del mismo modo, pedimos al Poder Judicial que esclarezca el hecho a la brevedad, condenando a los responsables materiales e intelectuales. NO PUEDE PERMITIRSE NINGU N TIPO DE IMPUNIDAD, merecemos conocer la verdad y vivir en una Santa Cruz que defienda la paz social, la vida humana y la sana convivencia.

Este no es un hecho aislado, no es la primera vez que un dirigente de SOMOS ENERGIA PARA RENOVAR SANTA CRUZ recibe una amenaza. Esperamos que los referentes, dirigentes y funcionarios del Frente de Todos y Cambia Santa Cruz repudien conjuntamente lo sucedido. No podremos salir adelante hasta que la violencia, el odio y el revanchismo instalado queden en el pasado.

CLAUDIO VIDAL

Diputado Nacional SER