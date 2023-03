POR TRABAS A LAS IMPORTACIONES NO HAY STOCK DE MATERIALES IGNIFUGOS PARA LA FABRICACIONES DE OVEROLES Y ESTÁ EN RIESGO LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA

Si las restricciones se sostienen y los permisos no se otorgan, la actividad petrolera en Santa Cruz quedará paralizada. Preocupación en el sector por lo que pueda ocurrir, Claudio Vidal pedirá a las autoridades provinciales que intercedan ante la Secretaría de Comercio para “destrabar el trámite que impone el organismo y de esa manera todas las empresas que fabrican insumos ignífugos para la actividad hidrocarburífera puedan hacerlo”.

Según denuncia la empresa DuPont™, en diciembre de 2022 la Secretaría de Comercio recategorizó el tejido DuPont™ Nomex® lo que llevó a que los mismos pasen de tener una Licencia Automática de importación al grupo de productos con Licencia No Automática. Para importar ahora necesitan de la aprobación de “Comercio” a través de las SIRAS. Según explicaron desde la empresa “desde el fin del año pasado en que se modificaron los permisos, nosotros habíamos presentado el expediente correspondiente sin que todavía tengamos una resolución”.

En un comunicado enviado a la prensa, la empresa dice que “sumado a la nueva recategorización, y con un comunicado a mediados de diciembre de 2022, la Secretaría de Comercio exige que aquellas posiciones alcanzadas por Licencias No Automáticas deben contar con un ensayo de composición del material a importar tal lo establecido en la Res. 404. Este ensayo se realiza únicamente en INTI y tiene un plazo por defecto de 60 días”.

Los protocolos de seguridad en la actividad hidrocarburífera exigen material ignifugo en la ropa de trabajo. Indumentaria Patagónica en la provincia de Buenos Aires e InduPat Las Heras en la provincia de Santa Cruz, fabrican con este tejido indumentaria ignífuga que es utilizada por las principales compañías operadoras y de servicios de Petróleo y Gas del país como: YPF S.A, YPF GAS, AESA, Weatherford, Quintana Wellpro, DLS Archer, NOV Tuboscope, Total Energies, Clear, SACDE, Crexell, entre otras.

El secretario general del SPyGPSC, Claudio Vidal, expresó que “el escenario es más que complejo, necesitamos que el Gobierno provincial ayude a solucionar este problema. De seguir así los trabajadores no podrán cumplir con sus tareas en los yacimientos y eso va a generar desabastecimiento, y un quiebre en la paz social”.

“Más del 80 por ciento de las empresas del país indicaron que los plazos de aprobación de las solicitudes de importación con el nuevo sistema SIRA son más largos que con el régimen anterior, y yo no me voy a meter en qué sistema debe usar la ADUANA, la AFIP y la Secretaría de Comercio para regular la entrada de productos, pero esto que está pasando atenta contra el trabajo, contra la actividad y contra la economía nacional”.

A través del nuevo sistema de autorización de importaciones (SIRA), el titular de Economía, Sergio Massa, buscó mayor control sobre el comercio y reseteó el mecanismo judicial. Técnicamente, el Sistema de Importaciones República Argentina (SIRA), que reemplazó al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), se presentó oficialmente como una herramienta para ordenar los giros de divisas que el sector importador le demanda al Banco Central (BCRA), el mismo no es para proteger la industria nacional o el compre argentino. No hay dólares por las malas políticas que el Gobierno del Frente de Todos viene llevando y esto repercute negativamente en la actividad.

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz se declaró en estado de alerta y movilización a la espera de que las fábricas puedan volver a funcionar plenamente y se normalice la situación. “Por seguridad de los trabajadores no podemos acceder a los pozos sin los elementos correspondiente. El Gobierno no puede permitir que la actividad se paralice”. Y advirtió que “la industria hidrocarburífera está en peligro, no se puede perder más tiempo”.

El gremialista y también diputado nacional por el Partido SER, manifestó abiertamente su preocupación y dijo que “las trabas a las importaciones de insumos esenciales ya venían perjudicando a la producción petrolera y minera, y a la construcción de nuevos proyectos hidrocarburíferos, mineros y de litio, sin que se tomen medidas”.

Por su parte, la empresa informó que “ante la imposibilidad de DuPont™ de importar tejido, nos vemos afectados en nuestra dinámica de fabricación y abastecimiento a las compañías mencionadas, esto refiere un potencial riesgo para los trabajadores que no contarán con un Elemento de Protección Personal de suma importancia para cuidar y proteger su integridad física y avisora un potencial conflicto sindical que impactaría directamente en la operación del sector con las consecuentes pérdidas económicas que esto trajera”.

Es preocupante la continuidad de las demoras en los procesos de aprobación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y del Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (SIRASE). Parece no haber entendimiento de la situación por parte de los funcionarios provinciales y nacionales.