Robles ponderó el manejo y la administración responsable de las finanzas municipales

El secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos, Diego Robles, destacó el trabajo que la administración comunal viene haciendo en materia económica desde que asumió la gestión y que fue motivo de análisis una vez finalizada la apertura de sesiones en la Legislatura Provincial del pasado miércoles.

Robles repasó que junto al intendente Pablo Grasso estuvieron presentes en el recinto donde la gobernadora Alicia Kirchner hizo un análisis de las acciones de su gestión al frente del Ejecutivo Provincial, “y si hablamos de todo lo que planteó, donde nos sentimos muy identificados fue en lo que refiere a la responsabilidad en el manejo de los fondos públicos, el equilibrio fiscal y como ella pudo transformar la realidad de una provincia endeudada que recibió, a la posición reconocida hoy por todos que tiene la provincia”, dijo.

“De la misma manera -continuó-, nosotros hicimos lo propio con la Municipalidad de Río Gallegos, así que uno se siente identificado con esa parte, porque tenemos que recordar que recibimos un Municipio que estaba muy endeudado, una ciudad abandonada con una desidia total en la administración, desinversión, y una falta de respuestas total; no solamente para con los vecinos, también con los empleados municipales. Por eso digo que, con un manejo responsable, con el acompañamiento que siempre recalcamos de la gente, pudimos ordenar las cuentas y afrontar también no solamente las negociaciones salariales, que fueron récord a nivel país cuando hablamos de municipios, y donde el año pasado pudimos dar casi 10 puntos por encima de la inflación. Pero no solamente pagamos sueldos sino recalcar todas las obras que estamos encarando con fondos propios, en todos los barrios de la ciudad, obras que se ven en las calles, en las plazas, en forestación, en la agenda cultural”, remarcó.

En cuanto a cómo fue posible superar obstáculos para llegar a este equilibrio en las cuentas comunales, Robles repasó: “Nosotros trabajamos para eso y también tenemos que remarcar las modificaciones legislativas que se han hecho a partir del acompañamiento de nuestros concejales, que eso ha sido sumamente importante. Además quiero destacar el acompañamiento de los vecinos en esto de crear una cultura tributaria. Siempre decimos lo mismo: cuando ves que los impuestos que pagas vuelven en mayor presencia en las calles, en una ciudad más limpia y ordenada, o que ahora estamos en una ciudad donde siempre hay algo para hacer y te sorprende, entonces como contribuyente aportás de otra manera. Esto que ha pasado en los últimos años esperamos que siga pasando también en este que estamos transitando”, auguró.

Finalmente, subrayó que desde el área de Hacienda “encaramos cada año con las mismas ganas, haciendo el mismo trabajo, y con optimismo. Pero claro, después está el devenir de las cosas, lo que vaya sucediendo. Este es un año político también, y estamos en un contexto inflacionario que no se ha podido estabilizar todavía, pero que deseamos el Gobierno Nacional encuentre las herramientas para que la inflación sea menor”, declaró, y en ese marco, aclaró que “vamos a esperar los datos de la inflación del mes de febrero para tener las paritarias seguramente en la última quincena de marzo, confiando siempre en las buenas intenciones de las partes”, cerró.