REPERCUSIONES DEL DISCURSO DE LA GOBERNADORA ALICIA KIRCHNER

A continuación ponemos a su consideración parte de la cobertura audiovisual del mensaje de la gobernadora con motivo de dejar inaugurado un nuevo periodo de sesiones de la legislatura provincial, en 7 entrevistas realizadas al finalizar el discurso de Alicia Kirchner.
REPERCUSIONES DEL DISCURSO DE LA GOBERNADORA
DIP. EVARISTO RUIZ: “LA GOBERNADORA PREFIRIÓ RETROTRAERSE AL PASADO, A AGRANDAR LA GRIETA,
FALSEÓ DATOS A SU FAVOR CON DATOS QUE NO SE CORRESPONDEN CON LA REALIDAD”
DIPUTADA NADIA RICCI: “MIENTEN COM SIEMPRE, MIENTEN Y OCULTAN. NO SABÍAMOS QUE ESTO IBA A SER UN LANZAMIENTO DE CAMPAÑA”
DIPUTADO GABRIEL “FATY” OLIVA: “FUE UN DISCURSO AGRESIVO, MEZQUINO Y CON MUCHAS INEXACTITUDES. EL GOBIERNO TENDRÍA QUE TENER AUTOCRÍTICA “
DIP. MARTIN CHAVEZ: “UN FUERTE CONTENIDO POLÍTICO, EL PRINCIPAL MENSAJE QUE NOS QUEDA ES LA DEFENSA Y CONQUISTA DE LOS DERECHOS”
LIC. SEBASTIAN PUIG DECANO UTN-FRSC. LA GOBERNADORA DESTACÓ EN SU MENSAJE EL TRABAJO QUE SE VIENE REALIZANDO DESDE LA UTN.FRSC, FORMANDO PROFESIONALES PARA EL PRESENTE Y FUTURO DE LA PROVINCIA
DIP. JOSE LUIS GARRIDO: ” EL MENSAJE DE LA GOBERNADORA ESTÁ MUY ALEJADO DE LA REALIDAD, HABLO DE DIÁLOGO PERMANENTE Y NUNCA NOS CONVOCÓ AL DIÁLOGO “
DIP. HERNAN ELORRIETA: “A LA GOBERNADORA NO LE ESTÁN CONTANDO LA REALIDAD DE LA PROVINCIA”