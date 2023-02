Calendario Impositivo 2023: Municipio prorrogó vencimiento de Impuesto Patente Automotor

El Ejecutivo Municipal anunció que se prorroga el vencimiento de la primera cuota y pago único del Impuesto Patente Automotor para el 11 de marzo del corriente año. A quienes estén al día se les realiza un descuento del 5% y a los que accedan a la Cuota Única, el beneficio alcanza el 15%. Se puede pagar en efectivo, débito o transferencia o descuento de haberes. Los contribuyentes pueden financiarse a través de tarjetas de crédito, accediendo al descuento y en cuotas sin interés.

La Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos informó que el vencimiento de la Primera Cuota y Pago Único del impuesto Patente Automotor previsto para este sábado 18 de febrero se prorrogó para el 11 de marzo, con los mismos beneficios y facilidades de pago.

Así lo dijo el Secretario de Hacienda, Diego Robles, quien sostuvo que “tomamos la decisión de prorrogar el vencimiento ya que hubo algunos días en los que por dificultades en el servicio eléctrico nos pudimos funcionar normalmente. Además, respondemos a la demanda de los contribuyentes de extender los plazos para aprovechar los beneficios que ofrecen algunas entidades bancarias respecto al pago en cuotas sin interés. Esta modalidad es presencial porque no se puede operar en las plataformas digitales del Municipio”.

Respecto a cómo responden los contribuyentes al pago de las tasas municipales, el funcionario señaló que “seguimos con un crecimiento sostenido año a año. Tenemos que agradecer a los vecinos por el voto de confianza que nos dan cumpliendo con sus obligaciones impositivas. Esto permite continuar con las obras que transforman la ciudad y que les dan una mejor calidad de vida”.

Robles observó que “el primer año de gestión, el porcentaje de vecinos que pagaban sus impuestos con la modalidad de pago único fue del 14%, luego ascendió y el año pasado alcanzamos el 22%. Confiamos que este año superemos esta estadística”.

Una buena opción para el vecino es acceder a las promociones que otorgan algunos bancos: Tarjeta Naranja ofrece 8 cuotas, el Banco Hipotecario y el Banco Provincia 6 cuotas sin interés. “Poder cuotificar sin interés y acceder a los descuentos del 15% por Pago Único en el contexto inflacionario en el que estamos es un beneficio para el contribuyente bastante grande”, añadió.

Cabe señalar que son bastantes las formas de pago existentes a la fecha. Por un lado, los portales de pago de la Página del Municipio, las cajas en las distintas oficinas de la Dirección de Recaudación: Palacio Municipal (San Martín 791), Dirección de Tránsito (Mariano Moreno 436), Cementerio (Tucumán y Beccar), Juzgado de Faltas (Aconcagua 1264). También Rapipago, Pago Fácil, E-Pagos, Santa Cruz Servicios, Cajeros Link y Banelco.

Por otro lado, Robles se refirió al programa de incentivo que lleva adelante la Comuna “Estar al día te premia”, destinado a contribuyentes que no tengan deudas impositivas al 1º de marzo del 2023, incluida el pago único o 1° cuota de este calendario.

“Es una iniciativa que planificamos con la directora de Recaudaciones Daniela Peralta y que pudimos materializar gracias al apoyo del Intendente Pablo Grasso. Esto genera un incentivo extra que motiva y ayuda a genera mayor adhesión al pago”, dijo.

El premio más interesante es un auto eléctrico 0 km “Tito”, pero tal como se hizo el año pasado se sortearán tres viajes a Puerto Madryn para dos personas y tres viajes para dos personas a Puerto Iguazú con alojamiento, también televisores led y órdenes de compra.

Para finalizar, Robles agradeció “a los vecinos por el acompañamiento”. También “a los empleados municipales porque nosotros podemos diagramar, pensar y proponer ideas, pero sin ellos no se podría concretar. Esperamos en este año de gestión seguir construyendo juntos esa ciudad que soñamos y que vamos a dejar en mejores condiciones de las que la recibimos”.