𝗘𝗟 𝗞𝗜𝗥𝗖𝗛𝗡𝗘𝗥𝗜𝗦𝗠𝗢 𝗧𝗜𝗘𝗡𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗝𝗔𝗥 𝗗𝗘 𝗣𝗜𝗦𝗢𝗧𝗘𝗔𝗥 𝗟𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗥𝗘𝗖𝗛𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗖𝗜𝗨𝗗𝗔𝗗𝗔𝗡𝗢𝗦 𝗬 𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗢𝗟𝗔𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗖𝗢𝗠𝗢 𝗟𝗢 𝗛𝗔𝗖𝗘

Así lo señaló el presidente del partido SER SANTA CRUZ y legislador nacional Claudio Vidal en su red social oficial.

«𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗨𝗡𝗔 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗔 𝗟𝗘𝗬 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗖𝗜𝗣𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗬 𝗣𝗢𝗥 𝗟𝗔 𝗗𝗘𝗥𝗢𝗚𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗟𝗘𝗬 𝗗𝗘 𝗟𝗘𝗠𝗔𝗦»

La democracia es importante para el desarrollo de nuestra provincia. Cuidarla y comprometerse con ella es fundamental para vivir mejor. De la misma manera, es importante que se respete y defienda el federalismo y la distribución equitativa de los recursos, eso permite la autonomía de los municipios y comisiones de fomento, y refuerza la institucionalidad, algo fundamental para la atención de las necesidades de los ciudadanos y la efectiva convivencia entre los ciudadanos. Lamentablemente, nada de eso ocurre en Santa Cruz.

La democracia que los santacruceños padecemos es de muy baja calidad. Permanece cooptada por una minoría política enquistada en los resortes del Estado desde donde busca perpetuarse en el poder. Su único fin es el de obtener un beneficio personal de los cargos que ocupan, y de posicionar sus ideas políticas -y de negocios- con el fin de ampliar su base de sustentación, a través de principios sectarios que atrasan, nos condicionan y separan. Este contexto provoca una grave crisis de legitimidad, representatividad y atenta contra las instituciones y los poderes del Estado.

Como ocurre a lo largo y ancho del país, las administraciones centrales cuentan con las herramientas fiscales y económicas necesarias para compensar las fuertes asimetrías locales y regionales que afrontamos. En nuestra provincia, el Gobierno de Alicia Kirchner no sigue con los principios que establece la Constitución y distribuye los recursos de manera discrecional, injusta y parcial; buscando así aleccionar a intendentes, presidentes de comisiones de fomentos, legisladores y concejales que se aparte de las órdenes que imparten. Utilizan la coparticipación como un “látigo”, un instrumento para castigar a todos aquellos que no entregan su voluntad al poder central. Son una estafa permanente, una mentira que se amplifica y una violación constante de la Constitución con el único fin de consolidar y conservar su poder.

Entendiendo esa línea de acción, es que se comprende mejor por qué el Gobierno Provincial retiene casi el 90% de lo que ingresa a sus arcas, liberando lo que queda “en el fondo de la olla” de manera selectiva entre las localidades. Siempre dando o quitando con esa lógica de “amigo o enemigo” que los caracteriza. El manejo que la gobernadora hace de la coparticipación deja ver cómo el kirchnerismo impone sus condiciones en tierras santacruceñas. Por esta razón es que muchos intendentes y presidentes de comisiones de fomento no tienen los fondos suficientes para pagar los salarios ni atender los problemas que padece el pueblo.

La distribución de la riqueza entre Provincia, municipios y comisionados de fomento debería efectuarse en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, de manera automática, y teniendo como objetivo siempre la equidad, solidaridad, el desarrollo, la calidad de vida e igualdad de oportunidades de todos sus habitantes. Pero, sabemos que el kirchnerismo no se basa en criterios lógicos de reparto, los mueven otros objetivos menos santos y justos. Por eso es que no se discute una ley de coparticipación, ni se discute una mejor manera de distribuir la riqueza en la provincia.

Este régimen perverso de coparticipación ha provocado consecuencias sociales terribles para la provincia de Santa Cruz, generando carencias de todo tipo en infraestructura, salud, educación y seguridad pública. También ha deteriorado la calidad democrática, ya que el sentido de la distribución discrecional y asimétrica de los fondos sirve para financiar las cajas política del Frente de Todos y castigar a los opositores; permitiendo ampliar el empleo público para cimentar el propio apoyo político, y así construir un aparato estatal que les permite obtener mayorías abrumadoras en el poder legislativo desde donde se diluyen los límites, las ordenanzas, los controles, las normas, los seguimientos y se obstruye cualquier intento de cambio o transformación del sistema.

Si a todo esto le sumamos que gracias a la inconstitucional y antidemocrática ley de lemas controlan y manipulan la votación, el poder del kirchnerismo es total, y su objetivo de perpetuarse en el poder un hecho per se. Se volvieron en una minoría política institucionalizada y hegemónica de la que se hace muy difícil liberarse.

La ley de lemas es, lisa y llanamente, una estafa electoral que vulnera la voluntad popular, quita representatividad, confunde a los ciudadanos y debilita la democracia; su utilización en Santa Cruz ha hecho mucho daño.

Este sistema vuelve a los partidos políticos en estructuras mínimas, en coaliciones de fracciones, que operan como una especie de “cooperativa de votos”, en las que distintos candidatos suman a un mismo lema. En ese océano de inconsistencias, el elector nunca tiene en claro a quién vota en verdad, y lo que es peor, si su voto no termina beneficiando al candidato que él no desea que gane. Esto es un fraude grave que debería preocuparnos mucho.

La ley de lemas no mejora la crisis de representación, la profundiza. Y si bien permite “ampliar” la participación dentro de los partidos, en verdad provoca que los grandes aparatos políticos presenten candidatos de baja calidad o testimoniales que solo se presentan para sumar votos por sectores. Por eso el kirchnerismo apoya tanto la ley de lemas, aunque lo puede sacar si eso no conviene a sus intereses en esta oportunidad. Es necesario discutir una reforma política en Santa Cruz.

Nada le importa a esta minoría política, sólo sus ansias de poder. No debería sorprendernos -aunque no deja de sorprender- que el kirchnerismo se llena la boca hablando de lo que hacen los demás, disfruta señalar los errores, excesos o injusticias políticas que comenten a nivel nacional otros dirigentes, partidos políticos o Poderes; ignorando, desconociendo u ocultando lo que pasa en Santa Cruz. Muchas veces pasa lo mismo o cosas peores y no dicen nada, agachan la cabeza. Es que no pueden más cínicos e hipócritas. La doble moral con la que se manejan es realmente asombrosa. Queda claro que con ellos el discurso es una cosa; y la realidad, siempre es otra.

Acompañan, atacan, avanzan o retroceden según las conveniencias del momento y el grado de afinidad o pertenencia de a quién se juzga. Todo está a la vista, digamos que es evidente. Negarlo no se puede, el kirchnerismo es una incongruencia para nada inocente. Sobreviven en el tiempo gracias a sus estafas, engaños y confusiones que generan a propios y extraños.

𝗦𝗢𝗕𝗥𝗘 𝗟𝗔 𝗜𝗡𝗝𝗨𝗦𝗧𝗔 𝗗𝗜𝗦𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗖𝗜𝗣𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡

En la última década hemos sido testigo de cómo se avanzó en el proceso de concentración de los recursos fiscales en manos del Gobierno Provincial. A su vez, en paralelo, aumentó la discrecionalidad en la distribución de esos fondos, exacerbando las inequidades generadas históricamente por la falta de correspondencia entre recursos centralizados y gastos descentralizados que plantean los Estados modernos.

Con años de retraso, es ineludible -y muy necesaria- la sanción de una nueva ley de coparticipación, herramienta cardinal si se quiere aumentar la igualdad de oportunidades, acrecentar la competitividad de la economía, integrar armoniosamente el territorio provincial y mejorar verdaderamente la distribución de los ingresos.

En el caso de Santa Cruz, la distribución entre los municipios no responde a ningún criterio racional y no se explicitan los criterios redistributivos utilizados actualmente para tal asimetría. El kirchnerismo plantea una distribución de recursos coparticipables poco transparente y con mucha inequidad, lo que implica incentivos “perversos” entre los dirigentes, los espacios y las localidades que solo provocan adoctrinamientos y facilitan ineficiencias, potenciando graves distorsiones en la asignación de recursos. Pese al esfuerzo y el sacrificio que hacen los municipios y comisiones de fomento para aportar al fondo común provincial, el Gobierno central opta por no igualar oportunidades ni devolverles a las localidades lo que necesita y se merece.

La falta de una ley acorde con las exigencias de la Constitución provincial y nacional, determinan un sistema de coparticipación inestable y sujeto a permanentes negociaciones y dificultades. Esta realidad da como resultado un lento retroceso del federalismo provincial, tanto desde el punto de vista económico como institucional.

La Constitución establece que “la distribución (…) se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”, y dispone la vigencia de una nueva ley. Si ese es el mandato y existen razones objetivas que demuestran las inconsistencias y defectos del régimen vigente de coparticipación, ¿por qué no se llega a un acuerdo?

El enfrentamiento a la hora de definir la distribución primaria y secundaria de los ingresos tributarios, entre Provincia y el conjunto de municipios y comisiones de fomento que reclaman más fondos para dar respuesta a las demandas de gastos sociales, sueldos y obras públicas por las demandas, es constante y sólo lesiona nuestro crecimiento.

Todos deberíamos ser iguales ante la ley y gozar de los mismos derechos y garantías Constitucionales, de ahí que es inaceptable lo que pasa. Ni Santa Cruz es menos que Buenos Aires, ni un riogalleguense es más que un caletense, ni un rioturbiense es menos que un truncadense. No se debe aceptar que existan localidades de primera y otra de segunda, ciudadanos que reciben beneficios por tener domicilio en una localidad que tiene recursos y servicios básicos cubiertos, con una estructura edilicia más avanzada, de otro que no lo tiene por vivir en una localidad que creció poblacionalmente menos o su autoridad política es de otro partido o sector.

Hace años el kirchnerismo viene prometiendo modificar la ley de coparticipación en la Cámara de Diputados provincial, pero nunca lo hacen -lo mismo ocurre con la ley de lemas-. Ellos cuentan con la mayoría en la legislatura para hacerlo, solo tienen que dar la orden, tomar la decisión política de avanzar y mejorarle la calidad de vida a la gente. Pero, eso no pasa. No van a ir contra de las bases en la que se sostiene su poder. El gobierno de Alicia Kirchner nunca tuvo como prioridad darle verdadera autonomía a los municipios y las comisiones de fomento.

Vale resaltar que, en 26 años, Santa Cruz siempre estuvo en el podio de las provincias que más giros recibió de Casa Rosada por fuera de la coparticipación. ¿Dónde estarán esos fondos? A los municipios y comisiones de fomento esos fondos no fueron a parar, tampoco a obras públicas -solo hay que recorrer las rutas provinciales, ver el estado de las escuelas o la cantidad de hospitales que faltan

𝗗𝗘𝗥𝗢𝗚𝗨𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗟𝗔 𝗟𝗘𝗬 𝗗𝗘 𝗟𝗘𝗠𝗔𝗦

Utilizar sistemas electorales a medida de los dirigentes o partidos políticos es un grave ataque a las instituciones y la democracia. La Ley de Lemas degrada el proceso electivo y resulta una estafa para los votantes.

Hoy rige a los santacruceños un sistema electoral manifiestamente antidemocrático e inconstitucional, que violenta la voluntad popular e impide que puedan acceder al Poder Ejecutivo, Legislativo y Municipal aquellas personas que han obtenido la mayoría de los votos. Por lo tanto, no existe representatividad ni voto directo.

Da lo mismo a quién se vote, el sistema electoral va a direccionar el voto a donde el poder fáctico necesite que vaya. De todos los ardides que utiliza el kirchnerismo para perpetuarse en el poder, este es el más grosero y grave.

La Ley de Lemas es un sistema distorsivo de la voluntad popular. Mediante ese mecanismo, cada partido o coalición de fuerzas políticas constituye un lema. Cada lema puede tener varios sublemas, que son listas de candidaturas o agrupación en torno al lema principal, pero con énfasis políticos diferentes en muchos casos -puede haber un candidato radical, otro peronista y otro socialista-. Esto fomenta las divisiones internas dentro de los partidos, y engañan y confunden al elector.

El candidato más votado puede terminar siendo derrotado por otro que obtuvo la mitad de los votos -ya ocurrió algo parecido-, pero fue el sublema más votado dentro de lema ganador y eso lo habilita a quedarse con la elección. Este tipo de sistema atenta contra la representatividad, contra las preferencias electorales de los ciudadanos, contra la democracia.

Está claro que los sistemas electorales no son “inocentes” ni “neutrales”, pero la sociedad no puede quedar rehén de un sistema como este que tanto daño nos ha provocado. La Ley de Lemas es un verdadero fraude de la representatividad democrática de los santacruceños.

Queda claro que un instrumento electoral de esta calaña ha vaciado de legitimidad a la dirigencia política, tanto provincial como municipal. Muchos de los que gobiernan no han superado el 30% de los votos del padrón, si la votación fuera directa salieron 3ero o 4tos

Realmente alguien puede creer que es democrático que se desconozca la voluntad popular, no puedo más que preguntar: ¿Dónde queda la representación de las mayorías?

Los derechos políticos pertenecen exclusivamente a la persona como ciudadano, y estos están protegidos por la Constitución Nacional. En Santa Cruz el sistema de elección es inconstitucional, aun cuando el Poder Judicial haya resuelto lo contrario, porque quebranta el derecho político de elegir directamente a sus representantes. La CSJN no la prohíbe porque respeta la autonomía provincial en este asunto, pero hace un juicio muy duro contra su utilización.

Enumerando rápidamente algunos artículos de la Constitución provincial que la ley de lemas viola, podemos mencionar los siguientes -utilizaré para su confección el proyecto de ley presentado por los legisladores del Partido SER Santa Cruz en la Legislatura el 19/08/2021 y que lleva el N° 424 -:

Artículo 1.- La Provincia de Santa Cruz, con los límites que por derecho le corresponden, es parte indestructible e inseparable de la Nación Argentina. La Constitución Nacional y las leyes nacionales que en su conformidad se dicten son su ley suprema. Para el libre ejercicio de los poderes y derechos no delegados expresamente a la Nación, se organiza de acuerdo a la forma representativa y republicana.-

[“Se organiza de acuerdo a la forma representativa y republicana”, la ley de lemas como dije, carece de representatividad]

Artículo 114.- El Gobernador y el Vicegobernador serán elegidos directamente por el pueblo de la Provincia a simple pluralidad de sufragios. Podrán ser reelectos.

[“Serán elegidos directamente …. a simple pluralidad de sufragios”, ni es directo ni gana el que saca mayor cantidad de votos con la ley de lemas]

Artículo 85.- El Poder Legislativo será ejercido por una Cámara de Diputados compuesta por veinticuatro miembros, catorc e electos a razón de uno por cada municipio y los restantes elegidos directamente por el pueblo de la Provincia en distrito único, asegurando la representación de las minorías.-

[“Elegidos directamente por el pueblo de la Provincia”, algo que tampoco se cumple con la ley de lemas]

Artículo 143.- La Convención Municipal se integrará por el doble del número de concejales elegidos por voto directo y por el sistema de representación proporcional. Para ser convencional se requerirán las mismas condiciones que para ser concejal. La ordenanza que declare la necesidad del dictado de Carta Orgánica fijará las inhabilidades e incompatibilidades para ser electo convencional municipal y podrá establecer mayoría especiales para la sanción de aquella.-

[“Elegidos por el voto directo y por el sistema de representación proporcional”, seguimos desconociendo lo que dice la Constitución si permitimos que la ley de lemas se mantenga]

Artículo 145.- Las Cartas Orgánicas deberán asegurar: 1) Los principios del régimen representativo y democrático. 2) La elección directa y a simple pluralidad de sufragios órgano ejecutivo y la representación proporcional en cuerpos colegiados. 3) El procedimiento para su reforma. 4) Los derechos de consulta e iniciativa popular. 5) Un sistema de contralor de las cuentas públicas. 6) El reconocimiento de juntas vecinales y comisiones de vecinos, con participación en la gestión municipal y preservación del régimen representativo y republicano. 7) Los principios, declaraciones y garantías de esta Constitución.

[“1) Los principios del régimen representativo y democrático, 2) La elección directa y a simple pluralidad de sufragios”, nada de eso se respeta y asegura con la ley de lemas]

Asimismo, es importante resaltar que infringe lo garantizado por el art. 37 de la Carta Magna en cuanto al pleno ejercicio de los derechos políticos, siendo el voto uno de ellos, en tanto constituyen el fundamento de los demás derechos a la par que son una garantía que ha sido incorporada a las Constituciones democráticas modernas dado que la participación de los ciudadanos es indispensable en la adopción de las decisiones políticas constituyendo la esencia y el valor de la democracia a lo que el texto del artículo mencionado supra agrega: “el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio”.

A lo largo de los años son varios los Proyectos presentados para debatir esta cuestión -sin éxito-, proyectos presentados tanto por el oficialismo como la oposición:

– Proyecto Nº 549- Fecha: 21/10/2008- Diputados: Omar Husain HALLAR – Gabriela Miriam MESTELAN – Nadia Lorena RICCI – Jorge Fernando CRUZ.) BLOQUE UCR – ENCUENTRO CIUDADANO.-

– Proyecto N° 612- Fecha: 18/11/2011- (Diputado: Jorge Fernando CRUZ); BLOQUE UNION CIVICA RADICAL.-

– Proyecto N° 227- Fecha: 26/06/2013- Daniel Román PERALTA- Gobernador (Nota Gob N° 013/2013); Poder Ejecutivo Provincial- PJ.-

– Proyecto Nº: 006- Fecha: 11/03/2014- Diputado: Jorge Mario ARABEL.-BLOQUE F.V.S. – PARTIDO JUSTICIALISTA

– Proyecto Nº: 016- Fecha: 12/03/2014- Diputados: Héctor Alberto ROQUEL, Estela Maris BUBOLA.- BLOQUE UNION CIVICA RADICAL

– Proyecto Nº: 560- Fecha: 04/12/2014), Diputado: Juan Martín PAIVA)- BLOQUE F.V.S. – PARTIDO JUSTICIALISTA.-

– Proyecto N° 151- de fecha 05/05/2017- Dip Jorge Mario ARABEL BLOQUE F.V.S. – PARTIDO JUSTICIALISTA

– Proyecto N°400 de fecha el 27/09/2017, Dip. Gabriela Miriam MESTELAN.- BLOQUE UNION PARA VIVIR MEJOR.-

– Proyecto Nº: 480- Fecha: 27/11/2019- Gabriela Miriam MESTELAN – José Alberto LOZANO. BLOQUE UNION PARA VIVIR MEJOR

– Proyecto Nº: 139- Fecha: 09/06/2020- Diputado: Javier PÉREZ GALLART.– BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ.-

Es necesario abrir y sumar yendo hacia adelante, dejando atrás las dudas y los miedos. Decir las cosas que pasan sin eufemismos ni dobles sentidos, desenmascarar al “monstruo” que se viste de demócrata, de republicano, de santacruceño y solo atenta contra nuestra cultura, nuestros valores, nuestro sistema para elegir autoridades por el simple hecho de quedarse con nuestras riquezas.

Nos encontramos ante un momento decisivo, necesitamos ser revulsivos y valientes para terminar con tanta trampa electoral, tanto fraude, eso plantea la Ley de Lemas. Es momento de repensar la distribución de la coparticipación para que deje de financiar la “caja política K” y de adoctrinar con “premios y castigos” a los intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la provincia. No hay futuro si los cargos políticos no se pueden elegir libremente y existe una sumisión al poder central -al poder kirchnerista- si se ejerce.

Santa Cruz es una tierra de convivencia, solidaridad, es triste lo que estamos viviendo. Todavía no ha comenzado la etapa electoral, por eso es oportuno entender que la modificación de la ley de Coparticipación y terminar con el sistema electoral de la Ley de Lemas significará que se están comenzando a oír los justos reclamos populares, escucharlos y transformar lo que está mal nos darán mejores oportunidades de bienestar.