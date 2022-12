Diputado Oliva: «Hay problemas muy serios que el gobierno provincial no atiende lo suficiente»

El legislador de Encuentro Ciudadano planteó que «la prevención del suicidio, los consumos problemáticos y la infraestructura escolar son tres puntos muy flojos en el Informe de Gestión que brindó el Ejecutivo». «Tampoco se ven mejoras en el Presupuesto 2023 para estos y otros problemas», advirtió. Como contrapartida, celebró la sanción de la nueva Ley de Discapacidad.

En los últimos días, la Legislatura Provincial cerró el año con una agenda importante de temas: el Presupuesto Provincial 2023, el Informe de Gestión de los ministros del gabinete provincial y la nueva Ley Provincial de Discapacidad. «Celebramos la sanción de esta ley, sobre la cual se trabajó mucho y merece un párrafo aparte», destacó el diputado Gabriel ‘Faty’ Oliva, de Encuentro Ciudadano.

La semana pasada, cuando se sancionó la Ley de Presupuesto 2023 para la provincia, el legislador había planteado su preocupación sobre «problemas sociales que no se ven reflejados en el presupuesto para el año que viene».

Esa mañana, expresó en el recinto: «Hay otras cosas que deberían reflejarse en el Presupuesto y no se reflejan: un nuevo refugio para mujeres o para diversidades que padecen el problema de la violencia, que deberían estar en cada una de las localidades. No se reflejan centros de tratamientos de adicciones. No se refleja la línea para la prevención del suicidio, que hemos pedido en esta Legislatura y que inclusive nos han acompañado en resoluciones en esta Cámara (por parte del oficialismo). Y no están en este Presupuesto».

‘TRES PUNTOS FLOJOS DEL INFORME DE GESTIÓN QUE PRESENTÓ EL GOBIERNO DE ALICIA KIRCHNER’

En la sesión de ayer, en la que tres ministros del gabinete de Alicia Kirchner brindaron el Informe de Gestión correspondiente al segundo semestre del año, Oliva volvió a señalar «el déficit que se observa en el abordaje de algunas problemáticas muy sensibles». A continuación, las palabras del diputado sobre cada tema:

1. PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: «No podemos aceptar como válidas las respuestas que la ministra Claudia Martínez dio luego de las consultas que realizamos acerca de las políticas sobre la prevención del suicidio en Santa Cruz. Suena a excusa que se plantee que es un problema de las operadoras de telefonía no contar al día de hoy con la línea gratuita de prevención. Lo mismo sucede cuando la ministra dice que se está capacitando personal». «Hace 2 años se sancionó la Ley de Prevención del Suicidio, es hora de que la reglamenten y la pongan en funcionamiento. Los índices oficiales de suicidio son altísimos en la provincia y debemos trabajar para bajarlos», señaló.

2. ADICCIONES: «Planteé ante los ministros que hemos recorrido las distintas áreas que trabajan sobre los consumos problemáticos, donde hay gente que pone mucho esfuerzo y hay que valorarlo. Pero observamos una descoordinación desde la Secretaría de Consumos Problemáticos. Por otra parte, hay muy poco respecto de los dispositivos territoriales que el gobierno menciona en el Informe de Gestión. En Río Gallegos hay uno solo, el Hogar de Cristo, y es absolutamente insuficiente para una comunidad que ya tiene 140 mil habitantes».

«Se necesitan más dispositivos territoriales para las personas que tienen consumos problemáticos, en toda la provincia. Esto es una preocupación que nos ha llegado desde la comunidad y me parece que hay que ponerse a trabajar», destacó.

3. ESCUELAS: «El Informe de Gestión habla de 22 nuevas escuelas con jornadas completas, pero cuando se analizan las obras hay 2 obras en ejecución y 2 para licitarse en 2023, de nuevos edificios. Parece una incoherencia: no se entiende cómo van a hacer jornadas completas con estos mismos edificios, en los cuales ya funcionan tres turnos en muchos casos. Parece poco probable que se lleve a cabo. El déficit de edificios escolares es una deuda de este gobierno».

Por fuera de las observaciones críticas acerca del Informe de Gestión, Oliva valoró «el extenso informe escrito que envió el Poder Ejecutivo, como también la predisposición de los ministros Leandro Zuliani (Gobierno), Claudia Martínez (Secretaría General) e Ignacio Perincioli (Economía), presentes en el recinto». «Desde la banca de Encuentro Ciudadano destacamos todas las acciones que tengan que ver con el diálogo institucional y la trasparencia», destacó.

PÁRRAFO APARTE PARA LA NUEVA LEY DE DISCAPACIDAD

«Es una alegría poder terminar el año legislativo con la aprobación de esta ley tan importante, luego de largos meses de trabajo en el ámbito de las Comisiones de la Legislatura, lugar desde el cual realizamos nuestro aporte desde la banca de Encuentro Ciudadano», señaló Oliva.

A continuación, se reproducen las palabras del diputado de Encuentro Ciudadano expresadas en el recinto:

· «Creo que es un día histórico, como dijo mi colega diputada Laura Hindie. Tenemos que reconocer el trabajo que se ha hecho en esta ley, que se construyó desde abajo, con muchas reuniones que tuvieron mucha amplitud. Quiero reconocer el trabajo de las diputadas Hindie y Rocío García (de la Comisión de Salud), y todo su equipo, y de toda la gente que aportó. Como dijo Hindie, es una comisión que trabajó más allá de la grieta en un tema que nos toca a todos».

· «Vimos en estas comisiones a la gente que trabaja en este tema: los familiares, padres, madres de personas con discapacidad, que han luchado todos estos años. Esta ley seguramente no les va a solucionar la vida porque es una lucha de ellos de cada día. Pero les va a hacer un poco más fácil la vida».

· «Creo que el Estado de esta manera está reconociendo estos derechos y cambiando una forma de ver la discapacidad. Tenemos que construir una sociedad en la que podamos vivir todos. Desde nuestro espacio, felicitamos que la Cámara pueda sacar esta ley y que podamos estar votando todos juntos una ampliación de derechos y un reconocimiento a una lucha que tiene mucho tiempo, para hacer una sociedad más justa».