Rodríguez Larreta sobre el drama educativo en Río Gallegos: “En Santa Cruz se iguala para abajo cuando lo que tenemos que inculcar en los chicos es el esfuerzo y el mérito”

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo hoy en la ciudad de Río Gallegos para reunirse con dirigentes locales. Además, el mandatario recorrió el centro, para conversar con comerciantes, y mantuvo un encuentro con vecinos, para interiorizarse por las problemáticas y demandas en la ciudad y la provincia.

A la tarde y desde el Hotel Patagonia, Rodríguez Larreta brindó una conferencia de prensa a los medios locales junto a: José María Carambia, intendente del municipio de Las Heras; Alberto Parsons, presidente del PRO de Santa Cruz; Leo Roquel, concejal de la UCR; Mario Nicolich, presidente del ARI local; y Daniel Busquet, presidente de Encuentro Ciudadano.

“Vengo a escuchar, a caminar y a conocer los problemas que hay acá en la provincia de Santa Cruz y en la ciudad” afirmó Rodríguez Larreta y destacó que los vecinos de Río Gallegos reclaman por la inflación, por una mayor seguridad y una mejor educación.

Sobre ese último punto, sostuvo: “Me encontré con una unánime preocupación por la educación, por la falta de clases, porque no se tiene en cuenta el presentismo ni las evaluaciones a la hora de pasar de curso”.

“Todo da igual; en Santa Cruz se iguala para abajo, cuando lo que tenemos que inculcar en los chicos es el esfuerzo y el mérito” afirmó Rodríguez Larreta.

Consultado por su visión de país, Larreta sostuvo: “La Argentina tiene que volver a ser un país federal; lo dice nuestra Constitución y es lo que soñó Alberdi.” En esa línea afirmó que hay que revisar la coparticipación: “hay que cumplir con la Constitución y replantear la Ley de Coparticipación que es el corazón de la distribución de los recursos en Argentina”.

“Hoy somos un país unitario. Si comparamos la proporción de recursos que maneja la Nación respecto a las provincias y los municipios, nunca hemos sido tan unitarios como en todo este proceso de gobiernos kirchneristas; eso hay que revertirlo. Han creado impuestos que no se coparticipan y eso está mal” sostuvo Rodríguez Larreta. Y reforzó: “En un verdadero federalismo los santacruceños son los que definen el modelo de desarrollo de la provincia.”

“Las provincias tienen que tener los recursos para poder llevar adelante sus obras, su plan y poder decidir; eso es lo que tenemos que cambiar.”

Consultado por la inflación, contestó: “Si la Argentina no vuelve a crecer, no exporta más y no genera mas laburo, no hay plan antiinflacionario que aguante”.

“Por eso lo más importante es definir un modelo de desarrollo. El mundo hoy necesita lo que la Argentina tiene: la energía acá en el sur, el litio del norte, nuestros alimentos. Podríamos estar produciendo más, generando más turismo, desarrollando más la pesca. Necesitamos inversiones, mano de obra calificada y para eso una revolución educativa, necesitamos mejorar la logística con infraestructura.”

Sobre la política local, afirmó: “La unidad de Juntos por el Cambio está por encima de todo. Vamos a trabajar para ganar la gobernación, por eso la importancia de prepararse para gobernar. Tenemos un buen equipo en la provincia.”

Consultado por la discusión acerca de los miembros del Consejo de la Magistratura, Larreta fue contundente: “No cumplir con el fallo de la Corte, es una raya mas que pasa Cristina Kirchner” haciendo referencia al atropello del Senado a la Justicia.

Por último destacó el potencial productivo de los santacruceños: “esta provincia podría estar explotando más la pesca, la energía, el turismo para generar trabajo santacruceño.”

Sobre el turismo en particular, reclamó “No hay nada más unitario que haber cortado los vuelos. Antes había más vuelos y más baratos, hoy hay menos y más caros, todo eso atenta contra el trabajo en Santa Cruz.”

Por último detalló: “Tenemos que tener un plan energético integral, para definir cómo hacemos para llevar la energía a los centros de consumo, como hacemos licuefacción de gas para exportarlo por barco al mundo entero.

“Tenemos que tener un plan integral que lo mantengamos en el tiempo, por 20 años, ese es el desafío” cerró.

Por la tarde, Rodríguez Larreta se dirigió a la ciudad de Ushuaia para continuar con su agenda. Allá tiene previsto otro encuentro con vecinos y una reunión con una empresa familiar que emprende en embarcaciones de turismo y pesca alternativa. También participará de un homenaje a los caídos y mantendrá un encuentro con excombatientes de Malvinas. Mañana sábado estará en la ciudad de Bariloche.