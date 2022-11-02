𝗜𝗻𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗔𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗲𝗻 𝗬𝗮𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗖𝗮𝗻̃𝗮𝗱𝗼́𝗻 𝗟𝗲𝗼́𝗻 – 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 𝗬𝗣𝗙

La Subcomisión de Medio Ambiente a cargo del 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗣𝗲𝘁𝗿𝗼𝗹𝗲𝗿𝗼 𝘆 𝗚𝗮𝘀 𝗣𝗿𝗶𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗖𝗿𝘂𝘇, 𝗚𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗹𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗩𝗶𝗱𝗮𝗹 detecto Incidente ambiental en 𝗬𝗮𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗖𝗮𝗻̃𝗮𝗱𝗼́𝗻 𝗟𝗲𝗼́𝗻 𝗽𝗲𝗿𝘁𝗲𝗻𝗲𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗹𝗮 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 𝗬𝗣𝗙 𝗲𝗻 𝗕𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶́𝗮 𝗖𝗟 𝟮𝟱 𝗬𝗣𝗙
𝗗𝗲𝗿𝗿𝗮𝗺𝗲 𝗱𝗲 𝗵𝗶𝗱𝗿𝗼𝗰𝗮𝗿𝗯𝘂𝗿𝗼 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝟱𝟬𝗺𝟮 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻.
𝗩𝗼𝗹𝗾𝘂𝗲𝘁𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗵𝗶𝗱𝗿𝗼𝗰𝗮𝗿𝗯𝘂𝗿𝗼 𝗮 𝗰𝗶𝗲𝗹𝗼 𝗮𝗯𝗶𝗲𝗿𝘁𝗼, 𝗿𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼 𝗱𝗲 𝗮𝘁𝗿𝗮𝗽𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘆 𝗺𝘂𝗲𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗮𝘃𝗲𝘀.
𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝘂𝗼𝘀 𝗽𝗲𝗹𝗶𝗴𝗿𝗼𝘀𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗲𝗹𝗼
𝗔𝗰𝗼𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝗰𝗼𝗺𝗯𝗿𝗼𝘀
𝗙𝗮𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗦𝗮𝗻𝗲𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼
Todas estas irregularidades serán denunciadas ante las autoridades de aplicación correspondiente.