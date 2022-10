En Río Gallegos se debate sobre Derechos del Trabajo

Todo ello estará cargo de destacados disertantes provenientes de distintos puntos de nuestro país por lo que de esta manera se configura “una experiencia que no solo resulta de interés para los profesionales del derecho sino también para las disciplinas afines y el público en general”.

Cabe señalar que la iniciativa tiene por objeto “brindar un espacio de formación y capacitación académica en el campo del Derecho del Trabajo a una escala que no tiene antecedentes similares en esta ciudad. Se enmarca también en el esfuerzo de instalar a Río Gallegos no sólo como una capital turística y cultural sino también como una capital académica, mediante la participación de las distintas instituciones, organizaciones educativas y de la sociedad civil con sede en nuestra ciudad”.

A su tiempo, el titular de la Asociación Civil de Abogados Laboralistas 7 de Julio, Gustavo Ciampa, resaltó el trabajo realizado para la ocasión, señalando que se veía venir que había mucha expectativa por el Congreso desde que comenzó a ser publicitado, y luego dijo: “Vinimos a hablar, a intercambiar y a enriquecernos con cuestiones que abarcan diversos temas del derecho del trabajo, al que no lo entendemos como un abstracto o que está exclusivamente en las normas, sino que lo entendemos como un elemento democratizador y transformador de la sociedad”.

Por su parte, el licenciado Sebastián Puig dijo que “como universidad pública tenemos la obligación de estar donde la sociedad demande formaciones y capacitaciones, donde demande lo que sea necesario para el desarrollo local y regional. Y Gonzalo (Chute) vino a ofrecernos que trabajemos conjuntamente a esta universidad pública, que justamente fue creada para que los trabajadores reciban las herramientas y tengan la posibilidad de perfeccionarse, que sepan hacer las cosas y no que digan cómo hay que hacerlas, como decía Juan Domingo Perón. Y creo que eso define a esta facultad que hoy me toca conducir”, resaltó.

Entre tanto, concluida la ceremonia, el secretario comunal Gonzalo Chute se refirió a la importancia del evento señalando que “realmente estamos muy contentos de poder tener esta instancia, con muchos participantes en forma presencial y virtual. Esto es algo que ha superado ampliamente las expectativas que teníamos y en la presentación la importancia de contar con la presencia de la gobernadora Alicia Kirchner y del intendente Pablo Grasso, donde esperamos que sean dos jornadas muy provechosas para la formación no solo de los abogados, defensores del derecho, sino para las disciplinas afines y sobre todo para los trabajadores y sus representaciones, entendiendo que el trabajo hoy está en una crisis y tenemos que reforzarlo más que nunca”, reflexionó.

Compromiso con la capacitación

La gobernadora Alicia Kirchner felicitó a quienes vieron esta posibilidad “este puente” para la capacitación que tiene que ver con la mirada del acceso a los derechos. Y me parece que ahí está, podría decir, lo innovador. Me parece muy bueno que tengamos especialistas en todas las áreas del derecho y también el laboral. Quienes me conocen mucho saben que estoy absolutamente comprometida con la capacitación y la formación permanente porque es como cuando regas una planta que luego crece. Y la capacitación también hace crecer las capacidades de nuestros empleados, nuestros distintos equipos técnicos y profesionales”.

“Lo que nosotros queremos y lo hablamos mucho con Pablo es poner todo el fortalecimiento en la capacitación y actualización permanente; en la discusión desde el diálogo podemos compartir algunas cosas y no compartir otras, pero si hay algo que hemos hecho de manera permanente es dialogar porque ese es el camino pero obviamente hay que fortalecerlo”, reflexionó.