Dr. Cristian Arel: “Los adicionales plus están liberados y se actualizan de manera automática a mes vencido”

Tras la nota emitida por la concejal Daniela D’Amico y acompañada por sus pares Pedro Muñoz y Leonardo Roquel, desde la organización sindical remarcaron que los ediles cometieron un error lamentable.

En este marco, el vocal y asesor legal y técnico en la paritaria, compañero Dr. Cristian Arel: “Considero que son maniobras irresponsables y al parecer no le interesa a la edil ni a sus compañeros correligionarios concejales que acompañan en la nota, avanzar en una propuesta que sea eficaz y en defensa de los derechos de los trabajadores, prefiere confundir a nuestros compañeros y compañeras municipales”. “No entendemos como Organización este juego mediático atento a la responsabilidad que poseen como concejales, pero creemos que falta al reglamento interno de la Comisión Paritaria Municipal, ya que no respeta lo actuado ni mucho menos lo firmado” “Nosotros seguimos firmes sosteniendo el acuerdo, este viernes se conocerán los índices inflacionarios que ya nuestros equipos técnicos hicieron los estimativos y pronósticos y entendemos que vamos a trabajar en función de propuestas para sostener este impacto inflacionario sin precedentes”

“En referencia a los trabajadores que perciben adicional, queremos llevarle tranquilidad, los adicionales plus NO ESTÁN CONGELADOS y se actualizan de manera automática a mes vencido, y ello el trabajador municipal lo sabe, no entiendo porque la edil los quiere subestimar” “Está equivocando el camino pero al parecer todo vale para ella que poco conoce al trabajador municipal y lo minimiza con este tipo de accionar” concluyó el Dr. Arel.