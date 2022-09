Roxana Reyes impulsa el dólar diferencial para la producción lanera

Junto a los Diputados chubutenses Matías Taccetta y Ana Clara Romero, buscan que se establezca un tipo de cambio diferencial al igual como se hizo con la Soja.

Ante la crítica situación en que se encuentra la producción ovina en el país, el proyecto de resolución, impulsado por Roxana Reyes (Santa Cruz), Matías Taccetta y Ana Clara Romero (Chubut) busca que se logre un dólar diferencial para el sector que representa un 70% de exportación de esta materia prima desde el país por puertos patagónicos y que en el mundo el 97% de la lana que circula, es de industria nacional.

“Esto va a permitir que las exportaciones en nuestro país crezcan, favoreciendo a la economía nacional con un fuerte impacto en nuestra región patagónica”, sostuvo Roxana Reyes.

Cabe destacar que la industria lanera en nuestro país no es comercializada como otros productos de consumo, por lo tanto, no influye en el sector local porque no es formadora de precio. Por lo tanto, si se estableciera este dólar diferencial que se propone, los recursos incrementales por las exportaciones que redundan en ingresos fiscales pueden ser destinados también a atender a la población más afectada por la alta inflación, la pérdida de poder adquisitivo y contribuir al impacto negativo en las importaciones locales de la suba en los precios de combustibles y energía que afecta severamente la disponibilidad de reservas externas.

La producción de lana se encuentra peligrosamente atrapada entre el proceso inflacionario de sus costos, el crecimiento de la tasa de interés, el aumento paritario de salarios para todo el país, el desigual pago del 20% de zona desfavorable, aumentos de combustible y gastos de esquila y un tipo de cambio absolutamente retrasado con respecto a las restantes variables.

Por último, Roxana Reyes indicó que “el tipo de cambio que pueda tener la lana es fundamental ya que permitirá enfrentar al constante aumento de precio que hoy sufre el sector”.

AQUI PODES VER EL PROYECTO DE LEY: Proyecto Res dolar diferencial ovina (1)