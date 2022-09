Primera Jornada Nacional Contra la Criminalización de la Protesta, organizada por ADOSAC alzando la voz desde Santa Cruz al país

El jueves 29 de septiembre ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz) realizará en Río Gallegos la primera Jornada Nacional Contra la Criminalización de la Protesta Social, evento que se llevará a cabo en el salón Iris Bergero de la UNPA (Universidad Nacional de la Patagonia Austral) el cual cuenta con la participación de los trabajadores procesados por el gobierno de Santa Cruz Gabriela Ance, Juan Manuel Valentin, Diego Barrionuevo y Claudio Wasquín quienes expondrán su situación actual.

La trascendencia nacional de este primer encuentro en repudio de la criminalización de las protestas por parte de los gobiernos provinciales y/o nacionales, se manifiesta muy claramente en estas jornadas con la participación de los gremios que pudieron asistir desde Chubut, Tierra del Fuego, Formosa y Buenos Aires, además de los gremios provinciales de Judiciales, Viales, Satsaid, Sindicato de Prensa, filiales de las diferentes localidades que nuclea el sindicato docente, entre otros quienes confirmaron su participación.

Para el abordaje de temas legales, específicos y necesarios en estas Jornadas organizadas por la ADOSAC, el evento contará con la participación del prestigioso abogado Dr. Horacio David Meguira de la CTA, quien departirá junto al abogado de la entidad docente, Enrique Papa.

La jornada que comenzará a las 18:00 y se extenderá hasta las 21:00 consta de dos paneles; uno que moderará el abogado Enrique Papa quien expondrá la situación docente en esta provincia, expondrá la situación legal de los procesados santacruceños, quienes harán uso de la palabra y expondrán su situación actual, los momentos difíciles por los que han atravesado, la marginación que han sufrido y las consecuencias personales y familiares que les ha acarreado estas acciones persecutorias por parte del gobierno provincial. El cierre de este panel estará a cargo del Dr Horacio David Meguira quien se ocupará de darle un marco y un contexto jurídico y social a esta grave situación que viven los compañeros docentes.

El segundo panel lo moderará la Secretaria Adjunta Mónica Flores con los diferentes dirigentes de los gremios que visitan Santa Cruz, como el SUTEF de Tierra del Fuego, ATECH de Chubut, Autoconvocados de Formosa y AGBA UBA en Conadu Histórica de Buenos Aires, contarán las experiencias en cada una de sus provincias, las consecuencias y lo problemas derivados de circunstancias comunes como las de los docentes de Santa Cruz.

Finalmente el Secretario General de ADOSAC, Javier Fernández, tendrá a su cargo las palabras de cierre, las consideraciones finales y la evaluación y/o conclusión de todo lo acontecido en este magnífico encuentro solidario de gremios.

No es casual ni circunstancial

La Comisión Directiva de la ADOSAC y anfitrión de las jornadas del día 29 del corriente mes consideró que este encuentro inédito en el país será constitutivo de una serie de encuentros similares que se multiplicarán en el país como forma de responder a las acciones de los gobiernos que han hecho de la denuncia ante la justicia, la persecución a los trabajadores y la extorsión hacia el sector docente y otros, una modalidad la cual se ha generalizado y copiado sistemáticamente para desactivar reclamos por la vía de la opresión, el enjuiciamiento y la afectación de la vida familiar de cada docente a quienes ponen bajo presión, estrés y emergencia económica desequilibrando su economía familiar y alejándose de esa función esencial y única que configura el carácter social que contiene su misión pedagógica.

De acuerdo a la mirada del gremio docente, desde hace unos años en Santa Cruz, se ha intensificado una línea Judicial absolutamente peligrosa que en convivencia con el gobierno de turno que encienden las alarmas de toda la clase trabajadora; al menos de los que luchan y no resignan sus derechos en la calle, opinaron desde ADOSAC, quienes recordaron que tal vez los compañeros: Gómez, Francés, Latini, Zabala, Oñate, Cuk, Armoa, Blanco, García, Barrionuevo, Valentín, Wasquín, Ance, y otros tantos como 60 docentes de Las Heras, trabajadores de Cerro Moro, mineros en la cuenca carbonífera, petroleros y cientos más; todos procesados por reclamar derechos, “representen en sí mismos esa incansable y titánica tarea de luchar en una provincia que persigue, señala y procesa sin miramientos ni reparo con una mirada unidireccional antiobrera y aleccionadora”,

Desde la organización sindical, no ahorraron calificativos a la hora de señalar que la gobernadora Alicia Kirchner manipula las leyes y la propia Constitución Provincial, para “salir de caza” de aquellos que luchan por sus derechos y le oponen resistencia. Y en ese marco pusieron como ejemplo los procedimientos circenses del servicio policial para ejecutar la orden de ARMAR LA CAUSA l a los compañera/os Ance, Barrionuevo, Wasquin y Valentin trazando un paralelismo y perfecta simetría con lo que ocurre en Chubut con la ATECH y la nefasta condena de Santiago Goodman (Ex Secretario General), el procesamiento de su actual conducción y en Tierra del Fuego con SUTEF cuando era perseguida por la ex gobernadora Rosana Bertone, la causa armada por el gobernador de Formosa para dirigente del gremio docentes autoconvocados.

“Tenemos la oportunidad de debatir todo esto y profundizar en unidad con sindicatos provinciales y nacionales lo que será un comienzo en cuanto a organización y acciones conjuntas para enfrentar la judicialización de la protesta social, no solo en esta provincia sino a nivel nacional en donde los casos van en aumento considerablemente, máxime cuando es cada vez más evidente que la justicia se ve fagocitada por el poder político” con la doble finalidad, además, de blindarse judicialmente por lo que pudiera volverse en su contra cuando alguna vez la JUSTICIA comience a dar señales de que verdaderamente no está totalmente cooptada, concluyeron desde la asociación Docentes de Santa Cruz.