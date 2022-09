El Intendente acompañó a jóvenes que rindieron su “Primera Licencia de Conducir”

Con el segundo grupo de chicos y chicas de 17 a 20 años, este sábado se dio por finalizada esta primera experiencia para que los jóvenes accedan a su carnet.

Este sábado –en el predio de la UNPA-UARG- se llevó a cabo la segunda y última jornada de exámenes teóricos y prácticos del programa “Mi Primera Licencia de Conducir” para los jóvenes de 17 a 20 años que se inscribieron previamente.

El Intendente Pablo Grasso, acompañado por la Secretaria de Construcciones y Ordenamiento Territorial, Natalia Quiroz, estuvo recorriendo y conversando con los jóvenes que estaban esperando los resultados de sus exámenes.

Junto a la Directora de Tránsito, Bárbara Biott, el Jefe Comunal se interiorizó sobre los pormenores de las pruebas prácticas y acompañó a los chicas y chicas que estaban esperando su turno para recorrer el circuito preparado para este fin.

Aprobados

“En el práctico me trataron re bien, me enseñaron mucho, me hicieron hacer zigzag en los conos, después estacionar y el freno de precaución, además me preguntaron dónde iba el líquido hidráulico, el aceite, el agua y todo eso” contó Valentina Arraño de 17 años y alumna del Secundario Nº 25 quien aprendió a manejar con su mamá y su papá y que le “dieron un buen ejemplo sobre cómo manejar”.

Por su parte Andrés Oyarzo de 19 años contó que en la parte teórica tenía algunas dudas que fueron desapareciendo gracias a las charlas y a las preguntas que hicieron a través del grupo de WhatsApp y al “práctico llegué muy nervioso porque pensé que iban a ser muy exigentes pero me fue muy bien”. Andrés también aprendió a través de su mamá y su papá y resaltó que a esta edad es importante saber manejar y tener licencia para poder adquirir experiencia. “Este programa me facilitó mucho las cosas, nos brindaron mucha información”, concluyó.