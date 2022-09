El Secretario General de la FeSOEM Santa Cruz analizó la realidad luego de conocerse el índice inflacionario del mes de agosto.

“Vamos a activar los mecanismos y el compromiso de las cláusulas de revisión está presente y vamos a continuar con el acompañamiento de nuestros equipos técnicos en las distintas localidades para sostener el impacto inflacionario que va en detrimento del bolsillos de los trabajadores municipales” “Estamos atravesando un escenario complicado pero con la suficiente madurez institucional y consolidando nuestro trabajo gremial desde las bases” “Me llama mucho la atención las declaraciones del compañero Claudio Vidal, quien acusó a la dirigencia de los gremios estatales de cómplices del gobierno, sin duda en su carrera política intenta generar o instalar algún tipo de receta mágica que no creo que la tenga, y eso se evidencia por ejemplo, en la localidad de 28 de noviembre donde los trabajadores municipales no tienen la reivindicación salarial ni mucho menos laboral de la que él habla y por culpa de su intendente que es de su mismo espacio político y ahí, vemos las contradicciones en su discurso”.

“Yo lo conozco al compañero, él vivió el despido de trabajadores petroleros durante el gobierno de Macri, y me llama mucho la atención este tipo de declaraciones, porque entendemos que no conoce la realidad y ese tipo de críticas hacia los dirigentes de organizaciones sindicales estatales no aporta a una buena manera de repensar el funcionamiento del Estado que en su discurso él pregona constantemente, y en una provincia que es en su mayoría administrativa, con miles y miles de compañeros y compañeras trabajadores, pienso que está muy mal asesorado”