El Día del Productor Lanero, con muy poco para festejar

En los dos últimos años, el sector fue golpeado fuertemente, pero nunca dejó de trabajar buscando remontar la situación. Hoy se enfrenta al más desalentador de los escenarios: la incertidumbre. El presidente de la Sociedad Rural, Enrique Jamieson, expresó la preocupación que los atraviesa.

El clima y la incertidumbre económica fueron las variables que más afectaron a la producción lanera en los últimos tiempos. A las escasas lluvias, que trajeron escasa producción, siguió el frío intenso del año pasado que concluyó en bajas pariciones. En lo económico, al sector lo comprendieron las “generales de la ley” que sufrieron el resto de las economías regionales.

“No es un día de festejo. El productor lanero está pasando por una situación muy crítica y una rentabilidad negativa con un desánimo muy grande”, afirmó Enrique Jamieson, presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos (SRRG).



El dirigente remarcó que los laneros, “somos productores primarios: el mercado de la producción es externo. Se exporta el 97 % de la lana y la parte cárnica se exporta entre un 40 y 50 % de lo que es cordero y el 80 % de lo que es adulto. Sabemos que la zafra lanera es muy corta, no hay capacidad ni de frío ni de financiamiento para solventar, procesar, guardar y elegir cuándo vender, por lo que se produce todo muy rápido”.

“En un momento donde no hay financiación para apoyar importaciones ni créditos a una tasa razonable, con un tipo de cambio de $140, más el aumento de todos los insumos, el desánimo se apropia también de los proyectos a futuro”, remarcó Jamieson. “Es preocupante el panorama con el que se enfrenta la juventud, porque es muy difícil encarar un montón de proyecciones cuando no ves un horizonte. Inclusive, había muchos campos que estaban alquilados y hoy no son rentables para aquel que tomó la iniciativa y que hizo la inversión. Este tipo de cambio, tan pisado, asfixia una de las economías regionales más importantes, como lo es la ovina”, agregó.

Pese a la complicada situación país, en especial la de todas las economías regionales y el resto de la población, “venimos acompañando el aumento de la masa salarial a razón de un 70 %, soportando la inflación y los aumentos en todos los insumos, pero seguimos estancados. La solución no pasa porque nos den un mejor subsidio. Lo que estamos pidiendo es un tipo de cambio real. Queremos acompañar, trabajar, producir, invertir”, reclamó el productor.

El Día del Productor Lanero “nos encontró ante una crónica anunciada de una especie en extinción, porque el campo que se cierra, es muy difícil que vuelva a abrir. Campo que se desalquila, es muy difícil que se vuelva a alquilar, y no podemos darnos ese lujo”, dijo el presidente de la SRRG. “Tenemos un sentido pesar por lo que le está ocurriendo al productor lanero. Sobre todo no vemos una toma de posición desde los sectores políticos ni oficiales ni de la oposición”.

Para la entidad ruralista, “más que festejar, este día es para preocuparnos y para tratar de buscar una reacción. Cuando hablamos de federalismo, decimos que necesitamos que nuestra provincia salga a plantear este tema fuertemente en defensa de una de sus producciones más importantes”.

Hay mucho para hacer y la SRRG tiene una batería de propuestas para aumentar y mucho la productividad lanera. Para Enrique Jamieson, si bien hay situaciones que “no las puede salir a arreglar el productor y que tampoco dependen solamente de la gobernadora. Pero quién mejor que ella para salir a pelear por nosotros”.