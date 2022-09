Río Gallegos organiza el 1º Congreso Santacruceño de Derecho del Trabajo

La Municipalidad de Río Gallegos, la Asociación “Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio” y la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Cruz desarrollarán los días 13 y 14 de Octubre el “1º Congreso Santacruceño de Derecho del Trabajo” en el Aula Magna de la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN.

Esta actividad concentrará a panelistas de todo el país y tiene como fin abordar distintas temáticas actuales de interés en el ámbito del Derecho del Trabajo, tales como: Nuevas tecnologías, trabajo y proceso laboral; Tercerización y fraude en las relaciones laborales; Enfermedades y accidentes laborales; Protección de la actividad sindical; Violencia laboral, género y trabajo; Rol de la abogacía para un Poder Judicial democrático.

La actividad, destinada a profesionales del derecho, Trabajadores Sociales, Especialistas en Seguridad e Higiene en el trabajo y público en general, será de inscripción gratuita, y se entregarán certificados que acrediten la participación emitidos por la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Cruz.

Gonzalo Chute, Secretario de Legal y Técnica del Municipio de Río Gallegos, resaltó que se trata de un evento de magnitud nacional e invitó a profesionales y vecinos en general a aprovechar la oportunidad de profundizar sobre estos temas que son de mucha injerencia en la vida cotidiana de la ciudadanía.

También agradeció el apoyo del Intendente Pablo Grasso y el acompañamiento de las autoridades de la Asociación “Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio” y la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Cruz.

¿Cómo participar?

Ya está abierta la inscripción a través del link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNKdVTMfjPKPN3AhOxZDh8irfVPmsrTpx4_F3K1pIsc2Dm_g/viewform?usp=sf_link

Además, se estableció un contacto para consultas al correo electrónico legalytecnica@riogallegos.gov.ar

Panelistas

Quienes asistan a este encuentro, tendrán la posibilidad de interactuar con destacados panelistas de todo el país, tales como Gustavo Ciampa (Asesor de distintos sindicatos, docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de José C. Paz y Presidente de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio), Viviana Dobarro (Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo), Enrique Catani (Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo), Javier Nagata (Juez de 1º Instancia de la Justicia Nacional del Trabajo), Leandro Macia (Subsecretario de Relaciones del Trabajo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, docente de la Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de José C. Paz), Adriana Micale (Magister en Seguridad Social, Especialista en Administración Pública, Docente de la Universidad de Buenos Aires), Veronica Cuarterola (Abogada laboralista, Subgerenta de Políticas de Prevención de Riesgos del Trabajo de Provincia A.R.T. y Grupo Provincia), Natalia Salvo (Abogada laboralista, docente de la Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de José C. Paz, asesora de sindicatos y legislativa), Daniela Ducros (Doctora en Derecho del Trabajo, docente de la Universidad de Buenos Aires, autora del libro “La Prescripción en el Derecho del Trabajo”), Pablo Rosli (Abogado laboralista, asesor sindical, docente de la Universidad de Buenos Aires), Paula Nievas Ibañez (Abogada laboralista, docente de la Universidad de Buenos Aires, autora de diversos artículos en la materia), Lucas Gomez Portillo (Constitucionalista, fundador del sistema de gestión jurídica “Liberium”), Gustavo Miño (Abogado laboralista, asesor sindical, docente de la Universidad de Buenos Aires), Vanesa Lamami (Abogada laboralista, docente de la Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de José C. Paz, autora de artículos en la materia), Maria Fernanda Rodriguez Brunengo (abogada laboralista, docente de la Universidad de Buenos Aires, autora de artículos de la materia, asesora de sindicatos y legislativa), Luis Padin (Abogado laboralista, asesor sindical, autor de diversos artículos en la materia), Sebastián Serrano Alou (Abogado laboralista, ex Presidente del Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del Colegio de Abogados de Rosario, Presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Rosario) y Jorge Tobar (Abogado especialista en derecho colectivo del trabajo, asesor sindical).