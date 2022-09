FACUNDO MANES CONTINÚA CON SU GIRA EMPATIA EN SANTA CRUZ

“Muchos me acusan de ir contra la corriente y eso es exactamente lo que quiero, ir en contra del status quo que nos depositó en esta decadencia” , apuntó Facundo Manes en su visita a Río Gallegos.

En el marco de su gira Empatía, el médico y diputado nacional Facundo Manes visitó la ciudad de Río Gallegos y dio una charla abierta a la comunidad “sin banderías políticas para imaginar el futuro del país y pensar qué nos puede unir más allá de las diferencias a los argentinos”

El diputado y neurocientífico comenzó su charla agradeciendo a todos los presentes y se solidarizó con Cristina Fernández de Kirchner por el intento de magnicidio. “Mi solidaridad con la vicepresidente. Lo que vimos el otro día fue una alerta de que no podemos seguir así, con violencia verbal, no reconociendo al otro. Esta Argentina nos puede llevar a un fracaso de grandes dimensiones y por eso estamos acá reunidos para pensar qué nos puede unir más allá de las diferencias”. Y continuó, “son tiempos de odios y fanatismos y eso nos puede llevar a ser un país inviable. Una de las principales tareas que tenemos los argentinos es reconocer al otro, reconocer que tenemos diferencias de pensamiento pero que son ínfimas frente al desafío que tenemos que es reconstruir nuestra Nación”.

“Vivimos en un mundo donde se va a necesitar mucho de lo que produce Argentina y sería una lastima desaprovechar una nueva oportunidad por la división política del país. Por eso hablo de empatía, unirnos, funcionarios para un destino en común”, sostuvo el neurocientífico.

“Hay un status quo que no quiere que cambie nada”, destacó. “Hay una gran desconexión entre la dirigencia y la sociedad. El ajuste lo tiene que hacer la política no los jubilados, no los maestros ni la salud luego de la pandemia”. “Muchos me acusan de ir contra la corriente. Y eso es exactamente lo que quiero. Ir en contra del status quo que nos depositó en esta decadencia”, concluyó Manes.

