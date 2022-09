ENCUENTRO CIUDADANO: «EL EX MINISTRO DE ALICIA, FERNANDO BASANTA NO CUMPLE LOS REQUISITOS PARA INTEGRAR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA»

Que para ejercer la profesión de abogado es requisito, además de contar con el título respectivo, estar debidamente matriculado (art. 115 Ley Uno). Asimismo, el tiempo en que el Dr. Basanta se desempeñó como ministro no puede computarse como ejercicio de la abogacía, resaltando además que dicho cargo lo inhibía de ejercer como abogado según Ley Orgánica de la Justicia (art. 116, inc. a, de la Ley Uno Orgánica de la Justicia). De allí que se advierte de forma palmaria que el Dr. Basanta no posee los requisitos legales para acceder al cargo de vocal del Tribunal Superior de Justicia, pues no posee los 6 años de ejercicio en la profesión o de funciones judiciales que exige la Constitución Provincial.