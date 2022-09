La Facultad  Regional Santa Cruz repudió el atentado contra la Vicepresidenta

En una sesión extraordinaria de la mañana de este viernes, el Consejo Directivo de la Facultad Regional de la UTN aprobó por unanimidad la resolución 481/2022 que repudia enérgicamente el atentado perpetrado a la Vicepresidenta el pasado 1 de Septiembre en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. También acompañó la sesión en la Cámara de Diputados

Asimismo exige en su artículo segundo el esclarecimiento de los hechos y declara a la facultad en estado de alerta y movilización.

En los considerandos de la norma recuerda que el conjunto de los argentinos hace casi 40 años dijimos NUNCA MAS y que las UNIVERSIDADES NACIONALES han sido testigo y víctima atrocidades cometidas por quienes no aceptan el desarrollo de los pueblos, por ello es deber de las misas escuchar y defender los intereses de la sociedad.

Acompañamiento a Alicia Kirchner en la Legislatura

El decano Puig, acompañó en la legislatura provincial la sesión de la Honorable Cámara de Diputados en la que se sancionó por unanimidad la resolución 182/22 de repudio al intento de Magnicidio. Presidida por el Vice Gobernador Eugenio Quiroga, 22 diputados provinciales. La Gobernadora Alicia Kirchner junto al Gabinete provincial, funcionarios y funcionarias de todos los estamentos participaron de una sesión en la que al finalizar sostuvo que “acá tenemos varios compañeros que pertenecen a otras líneas políticas, no me preocupa, al contrario, creo que podemos construir juntos, me preocupan los intolerantes, quienes piensan que cortándote con una bala van a terminar con la historia, tengan memoria, los que más años tenemos tengamos memoria, construyamos verdad, justicia, exijamos a cada poder lo que tiene que hacer”.

Asimismo, Alicia agradeció la adhesión unánime de representantes legislativos “para que actos como estos no vuelvan a pasar en la argentina, aprendamos a construir todos juntos, quizás de esa manera podamos ir transformando las realidades, Santa Cruz nos necesita, el país nos necesita”.