Diputado Oliva: «Tenemos que repudiar el atentado sin medias tintas y este hecho debe ser una bisagra»

Así lo señaló el legislador en Encuentro Ciudadano, luego de la sesión extraordinaria en que la Legislatura sancionó por unanimidad el repudio al «intento de magnicidio» de Cristina Fernández. El cuerpo legislativo firmó «un fuerte llamado a la reflexión y a la responsabilidad de los distintos sectores de nuestra sociedad y en especial de la política».

Luego del atentado contra la vicepresidenta, este viernes la Legislatura Provincial sancionó por unanimidad un pronunciamiento acordado por los tres bloques legislativos que la integran: Frente de Todos, SER y Nueva Santa Cruz, este último conformado por la UCR y Encuentro Ciudadano.

«Desde Encuentro Ciudadano repudiamos enérgicamente el atentado sufrido por la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y exigimos a las autoridades pertinentes el pronto esclarecimiento de los hechos», expresaron anoche momentos después de conocidos los hechos. El pronunciamiento público lleva la firma del presidente del partido, Daniel Busquet; la ex diputada Gabriela Mestelán, la concejal de El Calafate, Ethel Torres; y el actual diputado provincial Gabriel Oliva.

Esta mañana, Oliva participó de la resolución legislativa que expresa su pronunciamiento en tres artículos:

1) «Repudiar el intento de magnicidio a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner».

2) «Manifestar nuestra absoluta solidaridad con la Vicepresidenta y su familia, exigiendo el pronto esclarecimiento de este hecho lamentable que empaña la vida democrática de nuestro país».

3) «Hacer un fuerte llamado a la reflexión y a la responsabilidad de los distintos sectores de nuestra sociedad y en especial de la política, eliminando toda conducta y manifestación de odio y estigmatización hacia quienes representan las instituciones de nuestra Nación, por decisión del voto popular, o por pertenecer a un determinado sector político».

‘LA VIOLENCIA SE ENFRENTA CON MÁS DEMOCRACIA, DIÁLOGO Y ESCUCHA’

En diferentes declaraciones públicas emitidas ante la urgencia y gravedad de los hechos, el legislador de Encuentro Ciudadano dejó una serie de consideraciones que vale la pena resaltar:

· «Tenemos que repudiar sin medias tintas, esto es un emergente de un estado de ánimo general que tenemos que reflexionar. Quiero creer que es obra de un loco, desquiciado, pero justamente sale a la luz por un clima social que, de alguna manera, todos tenemos que apoyar los esfuerzos para que esto se calme, para pensar que tenemos un país que construir y no podemos ser todos enemigos de todos».

· «Es un momento para parar un poco y llamar a la reflexión. Hablamos con diputados del Frente de Todos y SER y nos pusimos de acuerdo en esta declaración conjunta. Este es el momento de demostrar unidad y solidaridad con Cristina Fernández».

· «Los ánimos sociales están caldeados. Lo que tenemos que lograr es dirigir los esfuerzos y ánimos. No somos culpables los opositores ni los oficialistas: es algo que hemos construido juntos. Los sectores más extremos son los que se benefician de esto».

· «Lo que pasó ayer es una señal. Si no paramos con esta señal, que fue terrible y nunca ocurrió en democracia, me parece que es un momento de parar la pelota. Buscar un diálogo en todo sentido. Los representantes tenemos que tener la cabeza muy fría. El mensaje no puede ser que hay una batalla en la calle todos los días».

· «Tenemos que manifestarnos con respeto y sin violencia, es una cosa básica. Me parece que no solamente son los dirigentes políticos, hay muchos discursos de odio en las redes y que todos somos un poco responsables de que estemos así. Esta grieta que nos está separando a los argentinos no puede seguir. Tenemos otros problemas graves para solucionar y no hay un culpable. Todos somos un poco culpables».

· «Todos tenemos, especialmente los dirigentes políticos, una responsabilidad enorme, pero todos podemos ayudar a no acrecentar la grieta, a pensar que el otro puede pensar distinto y no por eso es el enemigo».

· «Hemos aprendido de los años más oscuros que más allá de todo, lo que más importa es la vida».

· «No hay salvadores ni culpables. Es un momento que tiene que ser una bisagra».

· «Necesitamos una manifestación de la democracia que puede enfrentar a la violencia, y a la violencia de la enfrenta con más democracia, diálogo y escucha, y que todos podamos opinar sin ser condenados».