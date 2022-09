Ministerio de Salud aclaró que es optativo el uso de barbijos en comercios

El Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia informó a la Cámara de Comercio de Río Gallegos que el uso del barbijo no es obligatorio, sino optativo en el ámbito mercantil, y que los comerciantes pueden optar por su uso o no dentro de sus locales.

De esta manera, las autoridades del ministerio, a través de la doctora Bárbara Weinzettel a cargo de la Secretaría de Estado de Políticas Sanitarias, brindó una respuesta a la nota enviada por la Cámara de Comercio donde se solicitaba conocer la vigencia de las normativas sobre la obligatoriedad o no del uso de tapabocas en las instalaciones comerciales.

Desde la cartera sanitaria indicaron que «considerando la situación sanitaria actual, recordamos que el Ministerio de Salud de la Nación determinó la Resolución 705/21 que recomienda la utilización de barbijos en espacios cerrados. Esta situación es más recomendable aún en localidades que se encuentran en circulación comunitaria. La Provincia de Santa Cruz adhirió a la mencionada norma a través de la Resolución 452/22».

En este sentido, se aclaró que «la norma nacional no se ha modificado, dado que aún se encuentra en estado de pandemia en el mundo y en nuestro país. Por lo cual, tal lo determinan los actos administrativos mencionados el uso del mismo no es obligatorio, quedando a consideración, en este caso del comerciante la posibilidad de optar por el uso o no del barbijo dentro del comercio».