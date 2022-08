Puerto San Julián Elorrieta: “hay diputados vagos, no quieren trabajar, ellos no aseguraron el quórum y son mayoría”

El diputado por el municipio de Las Heras explicó su levantamiento de la sesión ordinaria del día de ayer. Comentó que los legisladores del Frente de Todos le mienten a la sociedad porque el “quórum de las sesiones lo pueden tener ellos ya que son mayoría automática”.

“Faltaron varios diputados, en su mayoría del FdT, no puede ser que no vengan a trabajar” también remarcó que se tomaron más de dos horas de cuarto intermedio y, al volver “otras dos horas hablando de Cristina, la otra sesión pasó lo mismo. Me parece que hay proyectos muchos más importantes para los santacruceños, tenemos que dar prioridad a la educación, la salud, la seguridad y otros temas más relevantes”.

El miembro del partido SER aseguró “hace tiempo queremos obtener respuestas reales sobre la educación en nuestra provincia, los diputados del FdT se enojan porque nos levantamos y ellos ni siquiera han dado quórum en la Comisión de Educación y, por ende, una vez más, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, elude dar respuestas a los legisladores”.

“La semana pasada gestionamos en Las Heras que empresas locales, donaran 4 cubiertas para el utilitario que traslada alumnos de la escuela especial, con esfuerzo nos entregaron neumáticos nuevos. Pero que paso, desde la cúpula del CPE se rechazaron, seguimos todos los pasos burocráticos, pero aun así se niegan. Lamentablemente los más perjudicados son los 6 alumnos que una semana más no han ido a sus clases por una decisión en Río Gallegos”.

“La mezquindad la manifiestan en cada disposición, y siguen hipotecando el futuro de los pibes. La verdad es que el pueblo tiene que saber esto, seguimos con escuelas sin gas, con docentes despedidos, perseguidos y procesados por reclamar mejores condiciones” afirmó Elorrieta.

“Hay muchos diputados, son cómodos y que no trabajan. La necesidad del pueblo es que solucionemos algo de una vez por todas. Vamos a seguir peleando por más que no quieran tratar las cosas del pueblo, nosotros acá estamos para hacer algo diferente”.