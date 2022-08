Diputado Oliva: «Necesitamos respuestas oficiales sobre lo que está pasando con la obra de las represas»

Así lo señaló el legislador de Encuentro Ciudadano, quien solicitó informe sobre la ampliación del contrato firmado por la gobernadora y la ex ministra Silvina Batakis. «Esperamos que se cumpla con el compromiso que asumió el jefe de la bancada oficialista y que la empresa concesionaria y el gobierno den explicaciones en la Legislatura», señaló.

En la sesión de este jueves en la Legislatura Provincial, el diputado de Encuentro Ciudadano, Gabriel ‘Faty’ Oliva, pidió tratar sobre tablas un proyecto que solicita «al Poder Ejecutivo Provincial informe detalles de las modificaciones que firmaron el día 2 de agosto las autoridades provinciales y la ministra de Economía de Nación, Silvina Batakis, en cuanto al financiamiento del proyecto de Represas del río Santa Cruz, incluyendo los costos adicionales por atrasos de obra y de reingeniería requerida luego de los deslizamientos en los taludes de la represa Presidente Néstor Kirchner».

‘ES INSÓLITO QUE NO DEN RESPUESTAS’

«Es un pedido de informe que ya se realizó dos veces (el año pasado), por autoría del diputado Matías Mazú», recordó Oliva al momento de tomar la palabra y advirtió: «insólitamente no hubo ninguna respuesta de IEASA», la empresa pública que tiene la concesión de la obra. «Me parece increíble que esta Cámara no pueda exigirle a IEASA que explique lo que está pasando, cuál es la situación. Además, porque está involucrando a uno de los principales recursos hídricos de la provincia, muchos sueldos y trabajos de santacruceños», señaló el legislador de Encuentro Ciudadano ante sus pares.

Otros dos puntos señalados en el pedido de informe de Encuentro Ciudadano son: «los avances del Plan de Gestión Ambiental y los costos adicionales por atrasos de obra y de reingeniería requerida luego de los deslizamientos en los taludes de la represa ‘Presidente Kirchner'».

‘EL COMPROMISO DEL OFICIALISMO’

«Aunque el bloque del Frente de Todos decidió no aprobar hoy nuestro proyecto, su jefe de bloque se comprometió en el recinto a convocar a los funcionarios y a la empresa concesionaria a la Comisión de Energía de la Legislatura», informó Oliva.

ANEXO: EL INFORME PRESENTADO POR ENCUENTRO CIUDADANO

En la fundamentación escrita del proyecto presentado por el diputado Oliva, se describen algunos hechos centrales vinculados a las obras de las represas. Compartimos de manera textual el informe de Oliva:

1. La adenda firmada por la gobernadora y la ministra Batakis permitiría, según lo informaron en un escueto comunicado desde la oficina de Casa de Gobierno, dar continuidad a la obra de acuerdo a las modificaciones que tuvo el proyecto a lo largo del tiempo.

2. Es de dominio público que la obra tuvo retrasos de dos años por la paralización por dos años por decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa «Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia c/ Santa Cruz, provincia de y otro s/ amparo ambiental» y CSJ 4390/2015 y «Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales c/ Santa Cruz, provincia de y otros s/ incidencia de medida cautelar».

3. Por otro lado, y según información periodística, en 2019 se detectó un deslizamiento durante la construcción de la represa PRESIDENTE DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER que provocó una grieta en uno de los taludes de contención del vertedero. Esto habría obligado a un rediseño integral del proyecto, lo que ya en 2019 habría demandado una erogación adicional de 250 millones de dólares, equivalente al 5 por ciento del presupuesto inicial. La grieta generó dudas sobre la capacidad técnica con la que se están realizando los trabajos y podría haber generado un sobreprecio mucho mayor en base a los estudios de reingeniería del proyecto inicial, que no han sido todavía revelados.

4. Es sabido que ante esta situación China suspendió el crédito de los dos proyectos, y dado que los plazos originales habían vencido, reclamo el repago de los US$ 1.500 millones remitidos. También trascendió que el Gobierno nacional negoció una prórroga para no caer en default y financió las actividades a partir de fondos del tesoro. La adenda firmada debería haber regularizado la situación de este crédito de US$ 4.714 millones y probablemente incluya los sobreprecios que significaron las demoras y las modificaciones al proyecto ejecutivo original de la represa PRESIDENTE DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER, pero hasta ahora se desconoce su contenido en esta Cámara de Diputados.