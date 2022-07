Diputado Oliva: «Los diputados del Frente de Todos deberían escuchar los reclamos en sus pueblos y dar quórum en la sesión el próximo lunes»

Así lo señaló el diputado de Encuentro Ciudadano de cara a la sesión extraordinaria en la que se citó a la titular del Consejo Provincial de Educación. «Los problemas en las escuelas son innumerables y es inexplicable la protección política a ‘Chachi’ Velázquez», apuntó. Pidió que «respondan a los intereses de la comunidad».

El próximo lunes 25 de julio, a las 10 de la mañana, está convocada la sesión extraordinaria en la Legislatura Provincial, impulsada por ocho de los veinticuatro diputados que conforman el cuerpo legislativo. «Desde la banca de Encuentro Ciudadano, junto a mis pares diputados de la UCR y los diputados del SER, citamos a la presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez, tal como lo permite y lo establece la Constitución Provincial y el Reglamento de la Cámara de Diputados», explicó Gabriel ‘Faty’ Oliva.

‘EL VICEGOBERNADOR SE EQUIVOCÓ’

«Me parece grave que el vicegobernador diga que esta convocatoria es un show mediático porque es faltarle el respeto al mecanismo que está previsto en la propia Constitución», cuestionó el diputado de Encuentro Ciudadano respecto de las declaraciones públicas del presidente de la Legislatura, Eugenio Quiroga. «Creo que se equivocó», apuntó.

«Además del reclamo de cientos de estudiantes, docentes y familias en Gobernador Gregores y de lo que pasó también en Río Turbio días atrás, todos sabemos que en todas las localidades de la provincia hay serios problemas en las escuelas», detalló Oliva y agregó: «los propios diputados del interior reciben estas demandas, es una realidad innegable».

‘TRES RECLAMOS CONCRETOS DE LO QUE PASA CON LA EDUCACIÓN’

«Voy a mencionar apenas tres casos del último tiempo, que son solo una muestra de los problemas que nos atraviesan», puntualizó el representante de Encuentro Ciudadano:

1) «En el Informe de Gestión que presentó el gobierno hace dos semanas, quedó demostrado que el presupuesto de Educación está subejecutado; es decir, se invirtió para mantenimiento escolar mucho menos de lo que el propio gobierno asignó de presupuesto. ¿Cómo se explica y cómo es posible?».

2) «Hace un mes y medio pedimos explicaciones a Educación porque los padres de los estudiantes con discapacidad nos plantean que sus hijos prácticamente no pueden asistir a clases porque no permiten el ingreso de los acompañantes terapéuticos en las escuelas y, a su vez, Educación no puede garantizar el acompañamiento. No obtuvimos respuesta ante un hecho que quedó en evidencia ante todos los diputados, cuando discutimos la nueva ley de discapacidad que se está trabajando en las comisiones. Esto es grave y es inadmisible».

3) «A quienes además tenemos experiencia como docentes, nos preocupa enormemente la promoción automática de los estudiantes que, van pasando los años, y está demostrado que no aprenden los contenidos mínimos necesarios. El Consejo de Educación debe dar respuestas sobre esto».

‘SE NECESITAN 13 DE LOS 24 DIPUTADOS PARA PODER SESIONAR’

«Sabemos que hay diputados y diputadas del oficialismo de algunas localidades que, en principio, están de acuerdo con que la presidenta del Consejo de Educación brinde respuestas ante los diputados, que somos en definitiva los representantes del pueblo», advirtió Oliva. «Por eso es inexplicable que Educación sea la única cartera de gobierno que nunca asistió a la Cámara de Diputados en todos estos años, cuando son innumerables a esta altura los planteos sobre la educación y las escuelas que llegan a la Legislatura», cuestionó.

EL PEDIDO DE OLIVA A SUS PARES DEL FRENTE DE TODOS

Para cerrar, el legislador de Encuentro Ciudadano recordó que «todos los diputados asistimos hace dos semanas a la Sesión Extraordinaria convocada por el Vicegobernador, en la que tres ministros del gabinete rindieron el Informe de Gestión: los escuchamos con atención y les planteamos nuestras preguntas».

«Lo mismo le solicitamos ahora a la presidenta del Consejo Provincial de Educación, tal lo establece la Constitución: que brinde informe, que dé respuestas claras y concretas. Para eso es necesario que los diputados del Frente de Todos asuman su cuota de responsabilidad ante la comunidad el próximo lunes», finalizó.