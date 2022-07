MANUEL PIRIS “EN ESTA LISTA LOS TRABAJADORES VAN A ENCONTRAR UNA GARANTÍA DE LUCHA»

En el marco de las elecciones sindicales a nivel nacional que se llevarán a cabo el próximo 11 de agosto para elegir la conducción de la Central de los Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), se realizó en Río Gallegos la presentación oficial de los candidatos de la Lista 6 – Multicolor a la CTA Santa Cruz.

Bajo el lema “Por una CTA independiente del poder político”, quedó oficializada en la tarde de hoy la presentación de los candidatos por la Lista 6 – Multicolor para la elección a la CTA-Autónoma en Santa Cruz, la única fuerza opositora que competirá en la elección de esa central de trabajadores el próximo 11 de agosto.

En la reunión a la que asistieron numerosos afiliados y simpatizantes se realizó un breve esbozo sobre la difícil situación que atraviesan las y los trabajadores de nuestra provincia y se dejó constancia acerca de la importancia de contar con una central obrera independiente del poder de turno que vele por los intereses del movimiento obrero y de desocupados y enfrente la política de ajuste permanente a la que se somete al pueblo trabajador.

En tal sentido, la caracterización realizada por los candidatos de la Multicolor dejó en claro que la nueva conducción que asuma la dirección de la CTA-A en Santa Cruz deberá quedar en manos de luchadores y no de dirigentes que en los hechos se comportan hoy como un apéndice político asociado al gobierno de Alicia Kirchner.

Al respecto, Pablo Lombroni, candidato a Secretario General quien actualmente se encuentra al frente de la conducción de la filial Gobernador Gregores de la ADOSAC, consideró que se trata de un día muy importante para el movimiento obrero santacruceño: “estamos en la presentación de esta lista de la CTA para poder armar este frente de lucha que es una necesidad en esta etapa histórica en la que nos encontramos”. Y añadió luego que “hemos logrado una verdadera unidad, no solo por lo representativa que es esta lista, por los diferentes sectores de trabajo que la integran, sino porque somos verdaderos luchadores todos los que estamos hoy acá”.

Por su parte, Hugo Jerez quien recientemente se impusiera en las elecciones como candidato independiente al directorio de Caja de Servicios Sociales opinó que esta es la CTA o la representación gremial que necesitan los trabajadores, una CTA “que tiene que ver con la defensa del trabajador, con la idea de gremios no burocráticos, alienados con los trabajadores y no alineados con los gobiernos de turno”.

Jerez afirmó que en esta lista “están un conjunto de trabajadores de lucha, que da la pelea en la calle y no tuerce el brazo ante ningún gobierno, sino que se para estrictamente en la defensa de nuestros compañeros, de los puestos de trabajo, en contra de la precarización”, pero lo hace “en forma seria y no solamente con la declamación, sino poniéndole el cuerpo”.

Para el actual vocal de la Caja de Servicios Sociales, “es importante esta 6-Multicolor que se ha formado y que tiene la formación gremial de gente de lucha, de gente que nunca ha cambiado su forma de ver las cosas”.

Piris: la traición de los gremios tradicionales

Otro de los que jugó fuerte en la presentación de los candidatos por la Lista Multicolor fue el enfermero del Hospital Regional de Río Gallegos, Manuel Piris. “Con un grupo de compañeros decidimos integrar la lista porque creemos que hemos sido desamparados y traicionados por los gremios tradicionales que se sientan en la mesa de paritarias a negociar con el gobierno”, apuntó.

“Lo que nos llevó a estar dentro de la CTA es esa injusticia, el sentir que realmente no estamos dentro de un estado de derecho por todas las cosas que ocurrieron y por la traición de los sindicatos que se sientan en las paritarias”, agregó.

En particular, y refiriéndose a las conducciones de ATE y Aprosa, el enfermero y referente de los trabajadores autoconvocados de la salud del Hospital Regional disparó: “No encontramos salidas, no encontramos respuestas y no encontramos coherencia entre lo que debería ser la actitud de un sindicato, que puede tener una mejor o peor relación con el gobierno, con lo que es ser su función real. Decidimos conformar esta lista y acercarnos, más allá de nuestras diferencias ideológicas, pero no hay diferencia en nuestra coherencia y en los años que nos hemos encontrado en la calle, luchando codo a codo por los derechos de los trabajadores. Entonces, eso es lo que nos llevó a estar acá juntos. En lo que coincidimos plenamente debe ser en la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores”.

Para Piris, los trabajadores de Santa Cruz “van a encontrar en esta lista la garantía de lucha”. Sobre este punto, precisó “nos avalan años de coherencia en base a lo que decimos y lo que hacemos. No vamos a dar ni un paso atrás. No nos vamos a rendir. No nos vamos a doblegar, hagan lo que hagan; aunque nos tiren con toda la fuerza del sistema, aunque traten de judicializar la lucha como lo han hecho con Gabriela Ance, con Manuel Valentin, con otros compañeros, aunque mientan en las redes, aunque mientan en los medios de comunicación a nivel provincial o a nivel nacional, nosotros sabemos cual es la verdad y estamos dispuestos a seguir luchando”.

De inmediato, detalló que “estamos sufriendo un ajuste y una quita de derechos laborales que los cambian o tratan de compensar con dinero, y creemos que esa no es la solución”. En cuanto al punto salarial observó que “si bien entendemos que los salarios se deben rediscutir en base al costo de la canasta familiar y en base a la inflación, los aumentos otorgados (por el Gobierno) no coinciden con esta necesidad que se refleja a diario, y tampoco se puede cambiar derechos por dinero”.

En cuanto a la situación de los trabajadores del sector sanidad al que pertenece, Piris adelantó “vamos a reclamar un aumento de sueldos, paritarias justas y creemos que muchas cosas se tienen que volver a fojas cero y que revisar -como ha ocurrido en la lucha del año pasado- por el franco compensatorio o por el hecho de haber perdido los turnos de seis horas, que no te reconozcan las licencias cuando salís y te quieran hacer trabajar más días de los que corresponden”. Para Piris, lo que sucedió con los trabajadores en el sector de la sanidad durante la pandemia se trata de “un retroceso de 50 o más de 100 años en lo que refiere a legislación laboral”.

Al final de su alocución –y casi en un tiro por elevación a la dirigencia de los sindicatos cercanos al Gobierno- Piris adelantó cuál será la postura de la CTA de ganar las elecciones del 11 de agosto la Lista Multicolor que lo lleva como candidato. “No vamos a abandonar a los precarizados; no vamos a abandonar a los monotributistas; no vamos a abandonar a las cooperativas que hoy tienen sueldos de hambre en los hospitales y en muchos sectores de la administración pública. Si confían en nosotros y apuestan a esta lista, van a tener garantía de lucha”.

Del Plá: “Nunca más el abrazo con el Gobierno”

Finalmente, el dirigente de la izquierda santacruceña y referente del Partido Obrero, Miguel del Plá, resaltó la histórica importancia que representa la conformación de este frente gremial de cara a las elecciones por la conducción de la CTA provincial el próximo 11 de agosto.

“Queda claro que esta es una lista de lucha, representativa de luchadores que hemos logrado unirnos por primera vez. No es fácil. Hace mucho tiempo que queríamos formar una unión que pudiera juntar la pelea de los maestros, con la pelea de los compañeros de YCRT, con la pelea de los enfermeros… y por eso esta unidad de luchadores es un orgullo, es inmenso: esta unidad de gente luchadora que ahora se junta es una esperanza para que el movimiento obrero de Santa Cruz tenga otra posibilidad.

“Y para que podamos encarar el futuro que se viene, el ajuste que se viene y la crisis que se viene. Porque estamos en la Argentina en una crisis económica que recién comienza con planes del Fondo Monetario, ajustes y demás y ante una crisis política inminente, necesitamos una herramienta fuerte, una herramienta de los trabajadores para defendernos, independiente del poder político. Nunca más el abrazo con el gobierno por parte de los dirigentes. Eso no es un camino de lucha, no es un camino de organización y no garantiza los derechos de los compañeros.

“Presentamos esta lista orgullosamente y esperamos que el 11 de agosto en la sede de cada uno de los sindicatos puedan votar, tanto los docentes, los compañeros de ATE, los de YCRT… también en el Hospital Regional va a haber mesas al igual que en muchos lugares y esto va a facilitar la participación para que todo el mundo pueda arrimarse a votar y a participar.”

La Lista Multicolor que competirá a nivel provincial por la conducción de la CTA- Autónoma contiene luchadores gremiales de dilatada trayectoria provenientes de once de las más importantes localidades de Santa Cruz que representan los gremios con mayor cantidad de afiliados y capacidad de movilización de la provincia.

“Recuperar la CTA de manos del gobierno es posible y es una necesidad”, aseguran los candidatos de la Multicolor, quienes también afirman que la reciente victoria lograda el pasado 24 de junio en los comicios de la Caja de Servicios Sociales (CSS) por una lista independiente del kirchnerismo es una muestra del estado de ánimo de las y los trabajadores que masivamente repudiaron la política de ajuste vigente y a los dirigentes sindicales cooptados desde el poder político.

Recordemos que en esa elección en la obra social más grande de Santa Cruz la Lista encabezada por Hugo Jerez derrotó a los aparatos del sindicalismo oficialista.

Entre sus candidatos sobresalen las figuras de Hugo Jerez, recientemente electo para integrar el directorio en la Caja de Servicios Sociales luego de 37 años de intervención; Juan Valentín y Gabriela Ance, dirigentes gremiales de ADOSAC y ATE procesados sin prueba en su contra por haber participado en las movilizaciones populares de 2017 frente a la Casa de Gobierno; Manuel Piris, enfermero y símbolo de la resistencia hospitalaria en Río Gallegos; Miguel del Plá y Omar Latini, varias veces dirigentes de ADOSAC y CTA; Norma Villamayor, delegada de ATE Educación y luchadora histórica de Caleta Olivia; Marcos Nahuelguer, secreario general de la filial ADOSAC Los Antiguos-Lago Posadas; Ada Vivanco, vocal electa por la mayoría en la Junta de Clasificación Secundaria y “Angelito Negro” González, electo hace pocos días por sus compañeros para controlar el manejo de la intervención en YCRT, entre más de 70 candidatos.

Entre las propuestas más relevantes que la Lista 6 – Multicolor presentará como parte de su programa se encuentran:

La recuperación y puesta en valor del salario mínimo con objeto de cubrir la canasta familiar total;

Terminar con la precarización laboral por parte del Estado: obligar al pase a planta permanente de todo trabajador con más de seis meses de antigüedad;

No a las modificaciones arbitrarias e inconsultas de las condiciones de trabajo de los compañeros en los sectores de salud y educación que propician una flexibilización laboral “de facto”;

Reapertura del convenio sectorial en salud en pos de recuperar derechos cercenados durante la pandemia;

Urgente reactivación del complejo minero y ferroportuario de YCRT;

Por la recuperación de la democracia sindical en todos los gremios de la Provincia y el fin de las burocracias integradas al oficialismo gobernante;

No a la represión ni a la criminalización de las luchas sociales;

Desprocesamiento de los compañeros Valentín; Wasquin y Ance;

Poner en pie un plan de lucha que inicie con un gran paro nacional y provincial contra la politica ajustadora del Gobierno y el Fondo Monetario Internacional.

Nacida en 1992 a partir de la lucha del movimiento trabajador argentino contra el menemismo y con más de un millón 400 mil afiliados a lo largo y ancho del país, la CTA-Autónoma es a la fecha la segunda central obrera más importante de la Argentina.

En Santa Cruz agrupa a los gremios más importantes dentro del sector público como ser ATE (trabajadores del Estado); ADOSAC (docentes); Judiciales; ADIUNPA (docentes universitarios) y APROSA, además de afiliados directos.