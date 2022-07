Grasso destacó el rol del empleado municipal en la reconstrucción de la ciudad

El intendente planteó que “siempre digo que recordemos aquella foto de cuando el empleado municipal era el culpable, y comparémosla con la foto de hoy, donde el empleado está reconstruyendo la ciudad”.

Durante su alocución, el intendente Pablo Grasso agradeció la presencia en el acto de los proveedores “que conocen mejor que yo como estaban las gestiones con respecto a los pagos y a quienes queríamos reconstruirles la confianza, como también la de nuestros vecinos porque todos formamos parte de esta sociedad”.

“Ir equipando el Municipio la verdad que costó mucho, porque no era únicamente invertir dinero sino que era arreglar primero la casa, que estaba bastante destrozada. En muchos lugares del Municipio incluso todavía tenemos inconvenientes. Y tampoco teníamos las herramientas necesarias para cumplir las necesidades básicas que nos pedía nuestra gente”, repasó.

Luego, el mandatario ahondó en el rol del trabajador municipal y comenzó diciendo que “veníamos de tiempos en los que se apuntaba con el dedo y donde los vecinos le echaban la culpa al trabajador. Y a mí siempre me preguntan cómo hice para modificar esos tiempos. Y en realidad lo fuimos construyendo juntos. Es feo cuando te echan la culpa de cosas ajenas, por falta de gestión, por falta de diálogo, de política, de acuerdos, o por falta de oportunidades, de crecimiento, por falta de capacitación”, dijo.

Grasso continuó planteando que “también preguntan o cuestionan sobre cómo puedo trabajar con el gremio. Pero el gremio defiende los intereses de los trabajadores. Nosotros también. Y lo discutimos, hablamos, queremos sacar adelante las cosas. Y las charlamos porque vienen otros tiempos. La ciudad vivió momentos muy complicados y esto lo reconstruimos entre todos”, mencionó.

El intendente planteó que “siempre digo que recordemos aquella foto de cuando el empleado municipal era el culpable, y comparémosla con la foto de hoy, donde el empleado está reconstruyendo la ciudad”, por lo que interrogó: “¿Cómo es esto de que anteriormente no se planificaban obras y hoy las más grandes las hizo o está haciendo el trabajador municipal? ¿Cómo era que antes no se hacía pavimento y hoy lo hace el trabajador municipal? ¿Cómo es que antes no se capacitaba y hoy se capacita al trabajador municipal? Por todo eso siempre pregunto a los que apuntaron con el dedo si habían hablado con el empleado, y la respuesta siempre es no, porque no tuvieron la oportunidad. Y bueno, cuando se encuentren ante la posibilidad de ver cómo esta ciudad piensen que la construimos entre todos. A veces piensan que porque estamos en un sector político u otro tenemos que tirar para un lado distinto”, cuestionó.

Grasso remarcó que “en definitiva, saben ustedes que cuando veía trabajar a cada uno de los compañeros en las diferentes áreas, primero veía el compromiso; luego el orgullo y tercero el sentido de pertenencia, porque aquella ciudad que soñaron nuestros viejos aquella ciudad es la que estamos construyendo juntos, es la que están haciendo ustedes con nosotros”.

Siempre refiriéndose al trabajo que vienen llevando adelante los empleados comunales, el intendente enfatizó que “hoy circunstancialmente estamos nosotros frente de la gestión pero ustedes son los que ponen el tiempo, las ganas y el profesionalismo para que esta ciudad sea lo que realmente necesitamos todos y que sus pibes se sientan orgullosos de tener viejos y viejas que se rompen el lomo para poder tener una ciudad en crecimiento, una ciudad buena”.

Más adelante, enfatizó: “Que sepan los vecinos que acá hay parte de sus impuestos. Está acá y lo tenemos que mostrar, es nuestro deber. Como también tenemos que discutir la cuestión salarial, el ordenamiento de las áreas y así con absolutamente todo. Ahora, lo que nosotros no vamos a permitir, es que digan que el empleado municipal no cumplió con su deber en cada una de las áreas, porque cuando pasa algo al primero que llaman para solucionar el problema es al compañero municipal y ahí estamos, siempre al pie del cañón. Por eso queridos amigos, compañeros, y no compañeros de mi sector pero sí compañeros municipales, les pido que no bajemos los brazos. La ciudad de Río Gallegos va a ser otra y cuando ustedes vean realmente que terminamos la gestión van a darse cuenta que la construimos todos y van a estar orgullosos de vivir en la mejor capital del sur argentino. Vamos por más, sigamos trabajando juntos. Estoy orgulloso de representar a un municipio como éste, realmente quiero lo mejor y que tengan todas las herramientas para poder transformar la realidad de nuestros viejos y la de sus hijos, que están muy orgullosos de poder vivir en ella”, concluyó.

Intendente encabezó entrega de herramientas e insumos

El intendente Pablo Grasso hizo entrega hoy de herramientas y equipamiento destinados a las áreas operativas de la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial, por una inversión de aproximadamente 68 millones de pesos.

En el gimnasio Luis “Lucho” Fernández, el intendente Pablo Grasso, acompañado por integrantes de su gabinete, hizo entrega formal de maquinarias, herramientas e insumos destinados a las distintas áreas de la Secretaría de Construcciones y Ordenamiento Territorial.

De esta manera, la Comuna adquirió a través de concurso de precios y licitaciones privadas gran cantidad de equipamiento destinado a garantizar el mantenimiento y la ejecución de obras en distintos sectores de la ciudad como así también a acompañar a los empleados municipales en el compromiso de garantizar la gestión y el servicio para nuestros vecinos.

El mandatario estuvo acompañado por agentes de las distintas dependencias, representantes del gremio y proveedores del Estado, quienes se hicieron presentes destacando la gran inversión, que en este caso alcanza los 68 millones de pesos.

También estuvieron presentes el secretario de Haciendo Diego Robles, la secretaria de Construcciones y Ordenamiento Territorial Natalia Quiroz y la directora general de Obras, Belén Rodríguez. Acompañaron los diputados Eloy Echazú y Martin Chávez, los secretarios municipales, integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, concejales y jefes y directores de distintas áreas municipales.

Para la de Servicios Generales, la inversión ascendió a los $ 5.700.000 en materiales destinados al mantenimiento de semáforos. A la Dirección de Mantenimiento de Redes Pluviocloacales se le hizo entrega de 2 electrobombas flygt y 2 centrales de alarmas para el mantenimiento y reparación de las estaciones de bombeo para los barrios San Martín y Consejo Agrario, con una inversión de más de $ 3.700.000.

El área de Señalización recibió tachas refractivas por un monto de más de $ 2.000.000 y la Dirección de Espacios Verdes, herramientas destinadas al operativo de poda 2022 por $ 2.500.000. En tanto, el sector de Gomería ya cuenta con una desarmadora semiautomática de cubiertas que tiene un valor de $ 2.800.000.

Otra inversión importante estuvo destinada al área de Saneamiento Ambiental, que recibió por parte del Ejecutivo cubiertas destinadas a los móviles del Departamento de Recolección, lo que requirió una inversión de $26.800.000, además de herramientas varias y ruedas giratorias para contenedores por $ 3.200.000.

La Dirección de Talleres avanzó con la adquisición de aceites y lubricantes, anticongelantes, refrigerantes, etc., por un monto de $ 13.600.000; mientras que la Dirección de Construcciones y Mantenimiento recibió un equipo de soldadura, una cortadora de plasma y un compresor de aire por $ 4.400.000 aproximadamente.