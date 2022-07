Diputado Oliva: «Los salarios públicos están quedando muy atrás mientras la provincia recauda un 70 por ciento más que el año pasado»

Así lo planteó el diputado de Encuentro Ciudadano a los ministros del gabinete de Alicia Kirchner que presentaron el Informe en la Legislatura. Oliva también se refirió a «leyes que no se aplican», «los estudiantes que pasan de manera automática», la crisis habitacional en Chaltén y la ausencia de la Legislatura en la «mesa del hidrógeno».

El diputado de Encuentro Ciudadano, Gabriel ‘Faty’ Oliva, calificó de manera positiva la posibilidad de plantear inquietudes y preguntas a los ministros del gabinete provincial, en el marco del informe de gestión que se realizó este miércoles en la sesión extraordinaria de la Legislatura Provincial.

Desde la banca opositora, Oliva realizó una serie de observaciones luego de escuchar el informe de los ministros Leandro Zuliani (Gobierno), Claudia Martínez (Secretaría General) e Ignacio Perincioli (Economía). A continuación, se resumen las palabras textuales de la alocución del diputado Oliva en el recinto:

ECONOMÍA. «Es importante ver cómo evolucionaron los ingresos totales de la provincia. Hay un 70 por ciento más de recursos que el año pasado. Me parece que se están quedando muy atrás las paritarias y la evolución de los salarios. Creo que hay que acelerar las paritarias porque la economía de Santa Cruz depende en gran parte de las paritarias y de los ingresos que reciben los empleados públicos».

LEYES QUE NO SE APLICAN. «Este gobierno tiene un problema con la reglamentación de las leyes. Estamos hablando de una ley muy sencilla como la 3441, de 2015, sobre la Vitamina D. Después hubo una segunda ley, la 3572, de 2018, y este año hicimos una tercera resolución pidiendo que se reglamente esta ley. La ley no está reglamentada y no se aplica, en este momento la Vitamina D no tiene el cien por ciento de cobertura de la Caja de Servicios Sociales, dicho por el interventor de la Caja».

Cabe observar que el diputado de Encuentro Ciudadano realizó este planteo debido a la relevancia que adquirió la Vitamina D cuando se comprobó su importancia para disminuir los riesgos ante el contagio de Covid-19.

BULLYING. «En Educación tenemos la Ley 3522 de Prevención del Bullying que no está reglamentada y aparentemente, en el informe del Consejo de Educación (CPE), plantean una resolución que establece un procedimiento para aplicar la ley. Pero lo que tiene que hacer el Ejecutivo es reglamentar las leyes. Si no, ¿para qué está la Legislatura?»

LOS ESTUDIANTES QUE PASAN DE AÑO «AUTOMÁTICAMENTE». «Con el Consejo Provincial de Educación tenemos una diferencia muy grande. Es una preocupación la promoción automática, que lleva a que los alumnos no aprendan matemáticas, lectura, química. Entonces tiene que haber una forma alternativa de evaluar cómo se van adquiriendo estos conocimientos, porque la promoción automática unida a la falta de evaluación hace que los alumnos van pasando de año. Y se llega al ‘milagro’ por el cual vemos una deserción negativa de los alumnos de Santa Cruz, según el informe del Consejo de Educación».

PRODUCCIÓN DEL HIDRÓGENO COMO ENERGÍA LIMPIA. «Se habla en el Informe de Gobierno de una mesa provincial de hidrógeno con muchos actores, pero en esa mesa no está la Legislatura. Se está hablando de adecuar la normativa, entonces tiene que estar la Legislatura. Tenemos que tomar conciencia de la magnitud de esto. Son emprendimientos muy grandes (de producción de hidrógeno verde) y tenemos que tomar conciencia de que tenemos que participar todos en este tema».

CRISIS HABITACIONAL EN CHALTÉN. «Esto es un pedido. La gente de Chaltén está en una crisis habitacional muy grave. Creo que el gobierno no está tomando registro de esto». En este tramo final de la alocución sonó el timbre que indicó el límite de tiempo de alocución; en ese marco, el diputado redondeó: «Llegaron a la conclusión de que se necesita planificar el desarrollo, están terminando un nuevo proyecto de desarrollo que se hizo con un equipo muy solvente en Tucu Tucu. Dicen que se necesita planificar el desarrollo pero no lo planifican».

Desde Encuentro Ciudadano informaron que la intervención completa del diputado y las respuestas de los ministros se puede ver en la transmisión en vivo del Facebook «Legislatura Santa Cruz». Minuto de la transmisión 1:16:30.