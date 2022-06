RICCI: «LAS ESCUELAS SE CAEN A PEDAZOS»

La Diputada Provincial Nadia Ricci volvió a insistir en la falta de respuestas y soluciones a los problemas edilicios de todas las escuelas de Santa Cruz. Culpó a la falta de inversión del Gobierno y responsabilizó al CPE de tomar decisiones equivocadas: «La educación de calidad es responsabilidad del Gobierno Provincial».

Desde Cambia Santa Cruz cuestionan la falta de inversión en las escuelas, la falta de capacitación a los docentes y la falta de planificación. Remarcaron que es lamentable el estado de las escuelas en toda la provincia, que presentan falta de equipamiento básico para el funcionamiento, sanitarios que no están en condiciones y falta de tecnología para enseñar.

«Una vez más recurren a la falsa premisa de que la sola permanencia de los chicos en el colegio podrá tapar la verdadera tragedia educativa en la que Santa Cruz está inmersa, como por arte de magia», sentenció Ricci.



El reclamo fue realizado en el marco de la noticia que se conoció esta mañana en la que la escuela Nº5 de Perito Moreno tuvo clases pese a conocerse que habría un corte de energía programado de SPSE.

«Los chicos vienen pasando de grado por resolución sin aprender nada y sin dar cuenta de los conocimientos pero, cuando hay un hecho que amerita que se retiren de la escuela por falta de un servicio esencial como la luz, no los dejan irse, no suspenden las clases y los exponen al peligro de un accidente», dijo Ricci; quien agregó que «las medidas que se vienen tomando desde el Gobierno muestran una gran falta de planificación».



Asimismo, la diputada provincial hizo referencia a los problemas edilicios en los establecimientos educativos de la provincia, como la Industrial N° 11 de Perito Moreno, dos escuelas que funcionan en el mismo edificio en Puerto Deseado, como también problemas de calefacción, electricidad y roturas en escuelas de Gobernador Gregores. Asimismo, la diputada provincial hizo referencia a los problemas edilicios en los establecimientos educativos de la provincia, como la Industrial N° 11 de Perito Moreno, dos escuelas que funcionan en el mismo edificio en Puerto Deseado, como también problemas de calefacción, electricidad y roturas en escuelas de Gobernador Gregores.

«Tanto las clases como los servicios y mantenimiento de las escuelas son una responsabilidad del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz. No debería ser una preocupación de los alumnos. Su responsabilidad es estudiar y no estar atentos a que el techo no se les caiga en la cabeza», finalizó.