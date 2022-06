Intendente encabezó acto de llamado a licitación para extensión de red cloacal en barrio Néstor Kirchner

El intendente Pablo Grasso encabezó esta tarde el acto mediante el cual se hizo el llamado a licitación para la extensión de la red cloacal de un total de siete manzanas del barrio Néstor Kirchner ubicadas en la zona suroeste del ejido municipal.

La ceremonia se realizó instalaciones de la junta vecinal del barrio, ubicada en Sandalio Vera y Federico Félix Beecher, y en la oportunidad el jefe comunal estuvo acompañado por el titular de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Jorge Arabel, y miembros de su gabinete. Asimismo participaron la Ministra Secretaria General de la Gobernación Claudia Martínez, legisladores provinciales e integrantes del Honorable Concejo Deliberante.

Durante el acto, también se hizo la firma de un convenio de compensación de deuda con Servicios Públicos, que se encargará de la mejora en el alumbrado público del sector.

El proyecto de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad propone la realización de la obra de referencia “debido a que la identifica de gran necesidad para la calidad de vida de los vecinos”.

Concretamente, el proyecto estará emplazado “en las manzanas comprendidas entre las calles Federico Félix Beherens, Don Catelo Franco, Aurora Boreal, Edwin Frank Beecher y Sandalio Vera, del barrio Néstor Kirchner”.

La extensión de red cloacal que servirá a las 7 manzanas está compuesta por aproximadamente 1.560 mts de cañería de PVC. Asimismo, la obra se completará con 15 bocas de registro que se construirán con pre moldeados de hormigón armado y tapa pesada de fundición.

Durante la ceremonia, el presidente de la Junta Vecinal del Barrio “Néstor Kirchner”, Luis Monasterio, agradeció al intendente por la respuesta que le dio a las demandas de los vecinos. “La verdad que estamos contentos por esto que se logró”, resumió.

A su tiempo, Jorge Arabel mencionó que “el trabajo con los barrios es muy saludable y nosotros como autoridades tenemos que acercarnos a las necesidades de la gente”, dijo.

“Hay que trabajar articuladamente, municipio y provincia, tratando de resolver los requerimientos. Es cierto que falta todavía, pero en la medida que trabajemos juntos las cosas van a salir. Además mencionar el trabajo de las juntas vecinales, que es muy bueno, y eso también hay que remarcarlo”, señaló el funcionario.

Por su parte, el Intendente Pablo Grasso afirmó: “Quiero agradecer a todos los barrios de la ciudad y que hoy vengan a acompañar y festejar este logro que es tan importante, ya veníamos viendo las problemáticas de los barrios y faltaba tiempo para poder organizar el trabajo y avanzar, ahora van a ver a los trabajadores municipales haciendo la red cloacal de su barrio y nosotros nos sentamos a planificar para ver como poder llegar a cada barrio. Nos reunimos con SPSE para que también puedan tener luminaria, el barrio pareciera que estuvo olvidado y parecía que no tenía posibilidad de crecimiento. Este es un logro de los vecinos acompañados por la Junta Vecinal y es un pedido al Estado y acá estamos para acompañarlos. Sigan luchando por los sueños y no bajen los brazos. Queremos pedir disculpa por un municipio que no estuvo presente y ahora son parte de una gestión que nos incluye a todos”.