Luxen: “Santa Cruz pierde plata con Interoil y desde el gobierno no hacen nada”

El secretario de Acción Social del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz, Pedro Luxen, habló por FM Vanguardia 106.1 MHz, y explicó la situación del acatamiento de la conciliación obligatoria y, adelantó que piden la presencia de autoridades provinciales en la reunión.

El dirigente petrolero sostuvo “como gremio hemos estado en todas las mesas que tuvimos que estar para para tratar de solucionar los conflicto” y agregó “realmente, nunca viví una situación así en Santa Cruz, que se le permita tanto a este grupo inversor. Desde enero del 2020 a la fecha no hicieron absolutamente. Actualmente, están operando con el 20% de los pozos y el otro 80% de cerrado por falta de mantenimiento”.

“La Provincia (IESC) no los controla, hoy si nosotros le preguntamos al Instituto de Energía qué cantidad de crudo sacan tampoco lo saben porque no tienen un punto de medición, lo saben por la declaración jurada de la empresa. Es más, están vendiendo el crudo a una pequeña refinería de la provincia de Buenos Aires, es todo raro y poco claro. Y lo trasladan en camiones de dudosa procedencia. No hay un punto de medición teniendo a 20 km del lugar de extracción la terminal de Punta Loyola, se mide lo que se vende al mercado interno y lo que se exporta”.

Luxen indicó que el área es un yacimiento maduro que en el año 2016 tenía un poco más de 500 m3 de crudo y casi un millón y medio de metros cúbicos de gas y en la actualidad, en el día de ayer sacaron 57 m3 de crudo y 230 m3 de gas. “La producción cayó y nadie controla”.

“Estamos solicitando que la provincia se siente en la mesa, la empresa, hoy en la mañana, indico que tiene algunos puntos resueltos. Mañana (miércoles) tenemos una reunión en la ciudad de Buenos Aires, donde van a presentar un plan y nosotros necesitamos que la provincia este ahí, porque la empresa también te transmite que el área la sigue teniendo Roch y, que el IESC (Instituto de Energía de Santa Cruz) no ha completado el traspaso. Está UTE actual está conformado por el 30 % de InterOil y el 70% Echo Energy de capitales ingleses».

Al ser consultado sobre el pago de salarios a los trabajadores petroleros, Luxen afirmó “a los trabajadores les han pagado en tiempo y forma. Hay una retención indebida los aportes de la obra social, aun así, los trabajadores tienen cobertura médica. Hace 10 meses que no pagan la cuota sindical. Los trabajadores siguen teniendo todos los beneficios del gremio”. También confirmó que “se les va a pagar los días caído por el paro y el salario del mes de abril está completamente garantizado”.

Para la reunión se espera la presencia del del presidente de la empresa, Hugo Quevedo y del CEO de InterOil, Leandro Carbone, por parte del sindicato Pedro Luxen confirmó su presencia junto a delegados de los trabajadores santacruceños. Es posible que Claudio Vidal sea de la reunión. Se espera también la asistencia de autoridades del gobierno de Santa Cruz, el encuentro sería en el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires.