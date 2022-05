RICCI: «LA ZONA FRANCA SIGUE SIENDO UNA PROMESA INCONCLUSA»

La Diputada de Nueva Santa Cruz en la Legislatura Provincial, Nadia Ricci, pidió que se solucionen las gestiones para que la Zona Franca de Río Gallegos permita la comercialización de autos importados libres de impuestos, tal como fue previsto desde su inauguración.

«Este proyecto lleva más de veinte años y todavía no está funcionando como debería. La Zona Franca abrió sus puertas pero aún no se permite que los habitantes de Santa Cruz puedan comprar autos, camionetas y motos libres de impuestos», sentenció la Legisladora quien agregó que «es una promesa que nació de una necesidad de los santacruceños que estamos esperando que se destrabe este tema y que realmente nuestra Zona Franca cumpla sus fines, que baje el costo de los productos comercializados y que no se fuguen divisas hacia otras Zonas Francas vecinas como originalmente se estableció».

Recordemos que este proyecto comenzó a pensarse en el año 1995 cuando Néstor Kirchner presentó la iniciativa. Fue aprobada e inaugurada en los años posteriores pero, sin embargo, pasaron veintiséis años y todavía sigue siendo una promesa para quienes quieren comprar más barato.

«La Zona Franca sigue siendo una promesa inconclusa. Si bien se promocionó la inmediata venta de vehículos para mejorar el poder de compra de los santacruceños, dado que al carecer de impuestos los precios deberían ser inferiores en un 50 % a los precios del mercado, esto todavía no ocurre», sostuvo Ricci.