Diputado Oliva: «El Consejo de Educación no debe minimizar el problema del bullying en las escuelas de Santa Cruz»

Así lo señaló el legislador de Encuentro Ciudadano, luego de que la Legislatura aprobara el pedido de reglamentación de la Ley de Prevención del Bullying, sancionada en 2016. «La realidad nos marca un panorama preocupante respecto de la violencia escolar y las autoridades deben trabajar y dar respuestas», observó.

«Lo que no debería hacer el Consejo Provincial de Educación es lo que finalmente termina haciendo: minimizar y relativizar el problema del bullying en las escuelas. Por eso es importante lo que se sancionó por unanimidad en la sesión del jueves pasado», señaló el diputado provincial Gabriel ‘Faty’ Oliva.

El legislador de Encuentro Ciudadano destacó la aprobación de una resolución, impulsada por la radical Nadia Ricci, que solicita a las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE) la reglamentación de la Ley de Prevención del Bullying, que fue sancionada en 2016. «Casualmente se trata de una ley que impulsó nuestra ex diputada Gaby Mestelán desde la banca de Encuentro y que en ese momento contó con el acompañamiento de todos sus pares», valoró Oliva.

La Ley Provincial 3522 establece que se debe implementar «en el ámbito del Consejo Provincial de Educación de la provincia de Santa Cruz un ‘Programa Socio–Educativo de Prevención del Bullying–Acoso entre Pares’ con el objetivo de contribuir a la prevención, detección e intervención desde una perspectiva institucional e interdisciplinaria de situaciones de acoso entre pares».

«Tenemos un gran problema, que son las leyes que se sancionan en la Cámara de Diputados pero en muchos casos no se reglamentan y por lo tanto no se aplican, no se ponen en funcionamiento», cuestionó Oliva.

ENCUENTRO CIUDADANO PROFUNDIZÓ EN LA PROBLEMÁTICA DEL BULLYING

Además de dar su voto afirmativo a la resolución presentada por la diputada Ricci, desde la banca de Encuentro Ciudadano también habían presentado un proyecto de similares características. Dicho proyecto, si bien no fue tratado en la sesión, «nos muestra un panorama respecto del bullying que es digno de ser tenido en cuenta», señaló Oliva.

En la fundamentación escrita que acompañó la iniciativa del legislador, se llama la atención respecto de la información brindada por el CPE. «En días recientes la titular del Consejo Provincial de Educación, Lic. María Cecilia Velázquez, sostuvo que la problemática del acoso escolar/bullying afectaba a sólo el 1% de la población estudiantil de la provincia de Santa Cruz», introduce.

LOS NÚMEROS DEL BULLYING RECABADOS POR ENCUENTRO

El relevamiento de Encuentro Ciudadano dice:

· «Los datos del último estudio realizado en Argentina por la ONG Bullying sin Fronteras, referente mundial en esta problemática, durante el 2021/2022, sostienen que los casos de acoso escolar aumentaron en el país un 20% con respecto al año 2019, pandemia mediante. Indudablemente, la vuelta a la presencialidad plena en los establecimientos educativos trajo aparejado un mayor grado de conflictividad que debería ser abordado con todas las herramientas dispuestas en los marcos normativos».

· «Para el caso de la Provincia de Santa Cruz, el informe indica que un 2% de los estudiantes padecieron bullying en este último año».

· «Un dato que agrava la situación y que nos muestra la dimensión del problema es que según estudios de UNICEF el 90% de los casos de acoso escolar no son denunciados por las víctimas y por lo tanto quedan invisibilizados, ya que muchos chicos tienden a callar su sufrimiento por miedo a represalias o por creer que si exponen su situación serán aún más excluídos. Según esta organización, 1 de cada 3 alumnos son víctimas de bullying».

· «Por su parte, el ‘Relevamiento estadístico sobre clima escolar, violencia y conflicto en escuelas secundarias según la perspectiva de los alumnos’ del Ministerio de Educación realizado ya en el año 2014, nos da cuenta que un 17,83% de los estudiantes había sufrido, en distintos niveles de gravedad, acoso escolar de sus pares».

‘MÁS ALLÁ DE LOS NÚMEROS DEL BULLYING, LO QUE IMPORTAN SON LAS ACCIONES’

«Más allá de estos datos cuantitativos, es importante seguir resaltando que el bullying tiene un impacto significativo de corto, mediano y largo plazo en la vida de los niños, niñas y adolescentes involucrados, ya sea como víctimas, agresores u observadores», señala el diputado Oliva en el escrito para concluir: «En este contexto, el Programa Socio–Educativo de Prevención del Bullying–Acoso entre Pares (Ley 3522) brinda una serie de lineamientos para un abordaje integral».

«Debemos decir que lamentablemente el Consejo de Educación es quizá el área del gobierno provincial más reacia y cerrada a la hora de abrirse y brindar información, y sobre todo respuestas. Esperamos que este pedido que votamos todos los diputados sea por fin escuchado y podamos abordar entre todos esta problemática», finalizó el legislador de Encuentro Ciudadano.