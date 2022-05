Guenchechen: “ Matias Kalmus, Teodoro Camino y Silvina Córdoba van a ser los responsables de que se rompa la paz social en Santa Cruz”.

Tras los fuertes reclamos que viene realizando el Sindicato de Petroleros Privados en la cuenca austral debido a que, a más de dos años de realizar la compra, la operadora internacional Interoil presenta un estado de vulnerabilidad absoluta encontrándose sus yacimientos en un total estado de abandono y sin mantenimiento alguno a raíz de la falta de inversión, el secretario adjunto del sindicato apunto contra los funcionarios públicos del gobierno de Alicia Kirchner.

“Ellos trajeron esta empresa a la provincia, los que entregaron las áreas y prometieron un plan de inversiones y recuperación de los yacimientos para reactivar el sector que nunca existió. Hoy son los mismos funcionarios los que están desconociendo el acuerdo firmado hace dos años con la operadora, jugando con la estabilidad laboral de cientos de trabajadores y burlándose de los santacruceños”. Aseguró.

Así mismo, tras la reunión realizada hoy entre referentes del gremio y los representantes del gobierno, Guenchenen aseguro que entre el presidente del instituto de energía Matías Kalmus, el ministro de trabajo Teodoro Camino, y la ministra de producción Silvina Cordoba “se tiran la pelota entre ellos, sin hacerse cargo de los acuerdos firmados, mientras tanto nadie controla la operadora que hace lo que quiere. El Gobierno Provincial no quiere hacerse cargo del problema, claro que nosotros no vamos a copiar esa aptitud irresponsable, vamos a pelear por los derechos de los trabajadores como lo venimos haciendo desde el primer día en que Claudio Vidal se hizo cargo del gremio”.

“Matias Kalmus, Teodoro Camino y Silvina Córdoba van a ser los responsables de que se rompa la paz social en Santa Cruz. Las irregularidades y la desinversión en Interoil es un problema que nosotros venimos exponiendo hace mucho tiempo desde el gremio sin recibir ningún tipo de respuesta. No vamos a permitir que las operadoras sigan llegando a la provincia sin un plan de inversión serio y pasen estas cosas”.

Además, señalo que desde la entidad sindical van a optar por todas las medidas a su alcance para modificar este presente. «Vamos a realizar todas las presentaciones y tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para que esta y todas las empresas que no inviertan en las áreas que se les otorgaron para explotar se vayan y den lugar a operadoras serias que cumplan con los acuerdos firmados con la provincia».

«Las autoridades deben hacerse cargo y aplicar los controles necesarios para que operen de manera correcta, como así también las empresas deben cumplir lo que firman y respetar los derechos de los trabajadores y de todos los santacruceños. Lo mismo sucedió con la operadora CGC cuando le entregaron las áreas de Sinopec, los diputados del Frente de Todos votaron un área en perjuicio de los trabajadores y la ministra de producción Silvina Córdoba no apareció. No podemos permitir que se instalen más empresas que solo saquean nuestro recurso o explotan nuestras riquezas sin dejar nada en Santa Cruz. El gobierno de Alicia Kirchner debe dejar de ser cómplice y hacer el trabajo por el que fueron electos, dejando de mirar hacia otro lado. Si sus funcionarios designados no están a la altura de las circunstancias deben dar un paso al costado y dejar de perjudicar al pueblo santacruceño», concluyó Guenchenen