Encuentro Ciudadano reclamó por los 5 mil empleados municipales que no reciben la cobertura de la Caja de Servicios Sociales

Lo planteó el diputado Gabriel Oliva en la Legislatura Provincial. Pidió tratar una Resolución que solicita a la obra social «que dé el alta a los trabajadores y las trabajadoras municipales que ingresaron a partir de 2019, a los cuales se les descuentan los aportes estipulados en la ley pero no han sido incluidos aún como afiliados» en virtud de una resolución. Sólo 9 diputados apoyaron el pedido.

En la sesión de este jueves en la Legislatura de Santa Cruz, el diputado provincial de Encuentro Ciudadano, Gabriel ‘Faty’ Oliva, realizó un pedido por los alrededor de 5 mil empleados municipales que desde 2019 no reciben la cobertura de la obra social provincial.

Oliva lo hizo a través de un Proyecto de resolución que si bien contó con 9 votos afirmativos, no fue suficiente para que el proyecto pudiera ser tratado sobre tablas. Además de los 4 votos del bloque opositor (Oliva, Ricci, Roquel y Ruiz), dieron su apoyo los legisladores Moreyra, Garrido, Santi, Barría Peralta y Hindie.

«Lo que apunta el proyecto es a solicitarle a la Caja de Servicios Sociales que dé una solución a alrededor de 5 mil empleados municipales que entraron a partir de 2019 en las intendencias de Santa Cruz y que a pesar de que se les hacen los descuentos por obra social, no son afiliados a la Caja», planteó el legislador de Encuentro Ciudadano al momento de fundamentar su proyecto.

Oliva advirtió que «esto es algo de lo cual la Caja es plenamente consciente, es una forma si se quiere de forzar a las municipalidades a que se hagan los aportes. Nosotros creemos que estos 5 mil empleados municipales no se merecen esto porque de alguna manera es utilizarlos para forzar a las municipalidades a regularizar aportes».

«Esto es a todas luces una malversación de fondos», cuestionó sobre el final de su alocución.

‘EXISTE UN TRATO DESIGUAL E INJUSTO QUE LOS AFECTA’

Desde la banca de Encuentro Ciudadano se presentó el pedido junto a una extensa fundamentación escrita, en la que se abunda en argumentos respecto de la situación que atraviesan los trabajadores que sufren la falta de cobertura.

Allí se lee: «La suspensión de las nuevas afiliaciones a partir del 2019 significa un trato desigual e injusto, que afecta a trabajadores y trabajadoras municipales que son excluidos de las prestaciones de la Caja de Servicios Sociales y de cualquier otra obra social por el sólo hecho de desempeñarse en alguno de los municipios de Santa Cruz que no cumplen con la obligación de depositar los aportes de la seguridad social que les descuentan mensualmente a sus empleados»

«Se encuentran actualmente en esta situación unos 5000 agentes a los cuales se les realizan descuentos de ley en sus salarios pero que no tienen cobertura social. Reconocemos que la obra social es un sistema solidario que se nutre del aporte de todos los afiliados y las afiliadas al sistema, pero es necesario establecer un pie de igualdad entre todos los trabajadores y trabajadoras. Es claro en este sentido que los agentes que ingresaron en el 2019 no son los responsables de que las municipalidades no giren sus aportes a la Caja de Servicios Sociales», agrega.

Allí Oliva plantea que «se tome una resolución política e institucional». Cabe recordar que a inicios de abril, el legislador mantuvo una audiencia con el interventor de la obra social, quien reconoció la situación.

Desde Encuentro Ciudadano señalaron que, pese a que no se logró aprobar el tratamiento de este pedido en la sesión de la Legislatura, «es un planteo que seguiremos llevando adelante». «Es un reclamo que nos hacen llegar en todas las localidades de la provincia en nuestras recorridas», apuntaron.