Hacienda publicó el balance operativo y financiero del Municipio del primer cuatrimestre del año

La Secretaría de Hacienda del Municipio difundió hoy el balance operativo y financiero del primer cuatrimestre del año en el que se detallan los ingresos por recaudación propia y coparticipación, lo que suma un total de 2.237.642.141 pesos. También publicó las erogaciones en concepto de personal, bienes y servicios no personales, bienes de capital, transferencias y residuos pasivos, que alcanzan 1.926.021.511 pesos.

Al respecto, el contador Diego Robles, secretario de Hacienda de la municipalidad de Río Gallegos, explicó que “esta información se la presentamos mensualmente de manera digital al Tribunal de Cuentas. Si bien no está contemplado en la normativa, hacemos un balance mensual para permitirle al organismo que tenga un control en tiempo real más cercano al que impone la legislación. En tanto, se realiza la rendición cuatrimestral que se envía al Concejo Deliberante”.

Dijo que “ya enviamos el tercer cuatrimestre del año pasado, pero ante la manifestaciones públicas de algunos referentes de la oposición, que tienen que ver con cuestiones propias de la política y no de la realidad de esta gestión, decidimos hacer públicos los números. Esto es un balance operativo y financiero que contempla los ingresos por coparticipación y recaudación propia en este primer cuatrimestre. También incluye los gastos que salieron desde la Tesorería del municipio en el mismo periodo, excluyendo los fondos que vienen con afectaciones específicas destinados a obras públicas, a través de convenios con Nación o Provincia”, dijo.

El funcionario señaló que “tenemos una recaudación propia de más de 880 millones de pesos en este cuatrimestre. Si se compara con la recaudación que se logró en el primer cuatrimestre del año 2019, el crecimiento comparativo alcanza más de 230%. Esto se logra, por un lado, gracias a las políticas recaudatorias e impositivas que ha llevado adelante el Municipio, y por otro lado, al trabajo que se hace desde el principio de la gestión en todas las Secretarías. Es resultado del compromiso y la satisfacción de los vecinos con la gestión, porque la cuestión recaudatoria es un círculo virtuoso. El vecino paga los impuestos y el Municipio administra esos recursos de manera tal que le da al empleado municipal un salario digno, buenas condiciones de trabajo, maquinarias e insumos para trabajar, y acciones y obras que le cambian la calidad de vida a la gente día a día. Los vecinos perciben eso y vuelven a pagar los impuestos”, añadió.

Robles analizó que “si bien la principal erogación que tiene el Municipio (como todos los entes de administración pública), es el personal, hemos logrado que el porcentaje del gasto salarial, comparado con los ingresos, vaya bajando de a poco, a fin de tener autonomía y recursos suficientes para destinar a las necesidades que tiene la gente. No sólo pagamos sueldos sino que trabajamos para tener un excedente en recaudación que le permita al Intendente Pablo Grasso tomar las políticas necesarias para transformar la ciudad”.

Posteriormente, el titular de la cartera de Hacienda agradeció a los vecinos por el acompañamiento: “la respuesta de la gente refuerza el compromiso de seguir trabajando, apostando a transformar la ciudad. Sabemos que queda mucho por hacer, con recursos finitos, pero vamos priorizando determinadas cuestiones que llevan solución a los problemas estructurales que tiene la ciudad para tener la capital de provincia que todos soñamos, deseamos y merecemos”.

Convenio con provincia para reducir deuda histórica con CSS y CPS

Por otro lado, el secretario de Hacienda informó que la Municipalidad firmó un convenio con la provincia, por el cual se recibe un importe no reintegrable de aproximadamente 726 millones de pesos que permitirá cancelar parte de la deuda histórica que tiene la Comuna con la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales. Se trata de un convenio que obliga al municipio a utilizar esos fondos para ese fin exclusivamente. Este acuerdo fue al Concejo Deliberante para ser ratificado tal cual lo marca la ley. Tras la promulgación de la ordenanza y el giro de provincia, los fondos se transferirán a ambos organismos.

Cabe señalar que, tal cual lo anunciado por la gobernadora Alicia Kirchner durante la apertura de sesiones, la Provincia creó un fondo 2.500 millones de pesos destinados a reducir la deuda que arrastran los Municipio y Comisiones de Fomento. “Es un primer paso para sanear una deuda histórica, aunque el problema del fondo no se resolverá hasta discutir una nueva Ley de Coparticipación”, dijo Robles, quien explicó que “el ritmo de generación de deuda que tiene el Municipio en cuanto a aportes a las cajas de Previsión y Servicios Sociales con cada liquidación de sueldos es superior a los 200 millones de pesos. Por lo tanto, hasta no tener un nuevo régimen de coparticipación que le permita al municipio acceder a los fondos necesarios para afrontar estos pagos no habrá una solución de fondo. Pero es un buen primer paso para regularizar una situación histórica”.