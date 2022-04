PARA RICCI LA SESIÓN EN LA LEGISLATURA FUE ANTIDEMOCRÁTICA

La Diputada Provincial Nadia Ricci tildó de «antidemocrática» la sesión en la Legislatura Provincial en la que el bloque del Frente de Todos impidió el debate de las propuestas que presentó Cambia Santa Cruz.

«Lamentamos la actitud antidemocrática y corporativa del Frente de Todos que impide tratar los proyectos que presentamos en la legislatura», sentenció; y agregó que «hablan de democracia, de igualdad, tienen bonitos discursos cuando hablan en los medios pero en los hechos concretos tienen actitudes que van contra las instituciones, contra la constitución y contra los vecinos».

Ricci lamentó que el Gobierno siga con esta política de silencio y mirar para otro lado: «Crean ministerios para la igualdad y no respetan a los que piensan distinto ni permiten un debate serio en la legislatura.»

La Diputada dijo que desde su bloque presentaron un montón de proyectos y no fueron agregados para ser tratados.

Entre ellos, destacó su proyecto para avanzar en Santa Cruz con la implementación de la jornada extendida en las escuelas.

«En nuestra provincia existe una Ley Provincial de Educación que dispone la obligatoriedad de la jornada extendida y hoy se está incumpliendo. Esta implementación está estipulada hace más de una década y el Consejo de Educación tenía cinco años para comenzar a extender las jornadas. Pero lamentablemente nuestra Provincia se encuentra entre las últimas de la lista de las provincias que están avanzando en eso», sostuvo Ricci.

«Sin debate no hay república, no hay una provincia plena ni hay crecimiento. Ellos prefieren atrincherarse en sus despachos antes de ver la realidad que pasa en las calles de Santa Cruz por eso no quieren hablar del estado de las escuelas, de la falta de equipamiento en los hospitales ni de la falta de trabajo. Prefieren decir que está todo bien y mirar para otro lado mientras los vecinos siguen sufriendo por un modelo que no los contiene ni los escucha», finalizó.