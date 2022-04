PETROLEROS PRIVADOS REITERA DENUNCIAS A FOMICRUZ POR FALTA DE INVERSIÓN EN «YACIMIENTO MODELO» EL MOSQUITO.

A través de una solicitada, el sindicato petrolero liderado por Claudio Vidal expuso las reiteradas denuncias y reclamos que se vienen llevando adelante desde la institución ante la falta de inversión en el autoproclamado por el estado provincial “yacimiento modelo”. El cual presenta un total estado de abandono en materia de producción, mantenimiento, seguridad y medio ambiente.

SOLICITADA

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, venimos a reiterar y ahondar en las innumerables denuncias y reclamos que venimos llevando desde nuestro Sindicato hacia FOMICRUZ en su proyecto hidrocarburifero del YACIMIENTO EL MOSQUITO, el cual funciona como YACIMIENTO ESCUELA SANTA CRUZ SUR, también llamado YACIMIENTO MODELO, según los dichos del estado provincial.

Las denuncias llevadas adelante desde esta institución son en relación a la falta de inversión para mejorar la producción, falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo como así también en materia de seguridad y medio ambiente.

FOMICRUZ posee a su cargo desde el año 2017 el mencionado yacimiento y al día de la fecha produce 9 metros cúbicos de crudo/día, lo cual pone en evidencia el lamentable y vergonzoso estado en el que se encuentra dicho yacimiento, dado que el mismo con una mínima inversión podría llevar su producción a 45 mts³ de crudo/día incrementándola en un 500% aproximadamente. Lo que resultaría con esta mínima inversión en 1350 mts³ mensuales, dejando suficiente ganancia para reinvertir en las instalaciones y lograr un incremento aun mayor de producción, no dejando de lado las regalías que esto significa para el estado provincial.

La problemática al día de la fecha es que todas las ganancias que genera este yacimiento son utilizadas por el estado provincial con fines inciertos y no para dar sustento y crecimiento al mismo.

Toda esta falta de inversiones se ve reflejado en la disminución en materia de seguridad y el riesgo que esto conlleva a los trabajadores, siendo que el estado provincial debería ser el EJEMPLO a seguir por el resto de las operadoras, sin embargo es paupérrimo y durante todos estos años, funcionarios de primer nivel nacional y provincial, de la gestión anterior y la actual, han visitado el lugar pronunciando discursos ostentosos, formulando promesas y asumiendo obligaciones que despertaron muchas esperanzas y sueños en alumnos, trabajadores, empresarios y la sociedad toda, los cuales fueron solo mentiras.

El establecimiento educativo “YACIMIENTO ESCUELA SANTA CRUZ SUR”, carece de todo aquel equipamiento e infraestructura necesaria para que los alumnos puedan aprender y realizar las prácticas básicas y esenciales, este solo cuenta con un pizarrón y pupitres sin poseer equipos de prácticas y tecnología.

Por el actual estado de las instalaciones de la planta, baterías y pozos, sin la producción adecuada en el yacimiento, no es posible vincularlo al proyecto escuela. Es una fantasía sostener hoy día que en el estado actual del mismo pueda formar parte de un “Núcleo Integral de Formación de Saberes Laborales y Productivos”, como en su momento se anunció y prometió, y que el Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción (CoPETyP) cumpla sus propósitos.

Hace un tiempo, al visitar el yacimiento, las diferentes autoridades provinciales dijeron públicamente que:

“… Los objetivos del «Yacimiento Escuela Santa Cruz Sur» son fomentar la práctica profesional para carreras y capacitaciones de Nivel Secundario Técnico, Superior y Universitario, como así también apoyar y fortalecer a los distintos institutos y universidades en lo que hace a la formación técnica asociada a la industria hidrocarburífera de Santa Cruz.” Y que: “.. la institucionalidad de la escuela está vinculada a ser parte de los centros de formación integral para la soberanía laboral, como herramienta de trabajo del CoPETyP…”; que «aspira a instalarse y visibilizarse como un espacio de articulación y sinergia entre los distintos actores, sindicatos y empresas con el Estado para poder aunar esfuerzos, recursos y objetivos vinculados a la formación profesional, acordes a las demandas y necesidades del desarrollo de la actividad productiva y laboral local de la provincia…» y “…Con ello se pretende «avanzar en las metas, objetivos y acciones del proyecto institucional de la misma como parte del centro, fortaleciendo los lazos y vínculos con los actores involucrados, incluidas universidades e institutos de formación superior».

También el presidente del I.E.C. al visitar el yacimiento. dijo públicamente que: “…estamos ante una obra que sin dudas mira para adelante. Los chicos y chicas que van a venir al yacimiento Escuela Santa Cruz Sur son el futuro de una provincia, que todavía tiene muchísimo para dar con sus recursos… “y “… desde el instituto acompañamos fuertemente la iniciativa y vamos a trabajar en conjunto…”, más mentiras

Así mismo el Secretario de estado de medio ambiente expuso: “…Estamos muy contentos de transformar lo que antes era un residuo, a través de tecnología y el trabajo de la empresa, en un material que es tierra que se puede volver a llevar al ambiente y disponer para sanear otras canteras o caminos…”, y los medios resaltaron sus siguientes palabras: “…muy contento de que el resultado haya sido exitoso y muy contentos de que lo haga la empresa estatal Fomicruz…”

Todo le expuesto se notificó por nota a la Gobernadora, a cada ministerio y entes de regulación intervinientes, IEC, Trabajo, Educación, Producción y desarrollo.

Por lo que le reiteramos la pregunta a la Sra. Gobernadora: ¿A la provincia no le interesa producir allí 45m³ de crudo diario de primera calidad, por no tener mercurio y sin necesidad de tratamiento, y directo para la venta? Es ENERGÍA Y RECURSOS para Santa Cruz. A lo que Nunca contesto…

La realidad dista mucho de lo que ha manifestado, y todo buen gestor de políticas públicas debe cumplir lo que promete.

Esta entidad sindical dirigida por Claudio VIDAL siempre estuvo a disposición para ampliar sobre los detalles de los temas expuestos, para que se haga realidad lo prometido y no materializado. Lo prometido, se debe cumplir. Las esperanzas generadas deben ser satisfechas para beneficio de toda la sociedad, que hoy ya no tolera situaciones como las aquí planteadas.

Sin más, y en la esperanza que lo aquí expuesto sirva para fortalecer el desarrollo de nuestra amada Santa Cruz, saludamos muy cordialmente, con nuestro mayor respeto y distinción.

