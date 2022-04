Concejales del FPV rechazaron proyecto para conocer la adjudicación de tierras fiscales en Río Gallegos

Los ediles rechazaron por mayoría la iniciativa de su par, Pedro Muñoz, quien pretendía conocer el cumplimiento del sistema de entrega, adjudicaciones, listado y disponibilidad de terrenos.

El concejal, prof. Pedro Muñoz (CC –ARI), quien hoy no asistió al recinto por enfermedad, opinó respecto de la decisión de sus pares Paola Costa, Wilson Flores, Julio Arabena y Leonardo Fuhr, quienes enviaron a archivo el proyecto que requería que el Ejecutivo Municipal informe al Concejo Deliberante de Río Gallegos acerca del cumplimiento de la Ordenanza de Tierras Fiscales y Sistema de Registro Único de Postulantes, el listado completo de las adjudicaciones, los datos de cada solicitante y el puntaje obtenido, la disponibilidad de la tierra fiscal y copia del Registro Único de Entregas, en el marco de la normativa vigente.

En este sentido Muñoz salió al cruce y criticó nuevamente «la postura cómplice de los concejales oficialistas, que se negaron a dar debate una vez más dentro del recinto, en una actitud reprochable, sobre un tema tan polémico como lo es el manejo discrecional y las presuntas irregularidades en lo que respecta a la distribución de tierras fiscales».

«Lamentablemente siguen cuidando las espaldas al intendente Pablo Grasso, en vez de cumplir con su función de representantes del pueblo. Luego nos acusan de ser denunciantes seriales, cuando son ellos los que se niegan sistemáticamente a tratar este y otros tantos pedidos de informe, agotando todas las instancias administrativas, lo que nos obliga a acudir a la Justicia», enfatizó.

Además remarcó: «Si realmente no tuvieran nada malo que ocultar, no tendrían por qué negarse a rendir explicaciones en lo que respecta a los gastos y acciones del intendente, como lo es en este caso, el cumplimiento de una ordenanza que está en vigencia. Este tipo de actitudes, que sistemáticamente se observan en las votaciones en el HCD ante temas de rendición de gastos o cumplimiento de normativa como la distribución de tierras, grafican claramente la peor y más conocida faceta del kirchnerismo de no querer rendir cuentas absolutamente de nada».

COPARTICIPACION

Por otra parte, Muñoz presentó un proyecto mediante el cual reiteró a la Cámara de Diputados de Santa Cruz, el urgente tratamiento de los numerosos proyectos de Ley presentados para modificar el régimen de coparticipación, a fin de lograr la autonomía económica de cada una de las localidades de la provincia.

Asimismo ratificó formalmente la voluntad unánime de todos los ediles que en la sesión anterior se pronunciaron a favor de retomar el proceso para el dictado de la Carta Orgánica, instando a la Municipalidad de Río Gallegos a realizar todas las gestiones necesarias lo antes posible para brindar –de esta manera- mayor autonomía institucional y financiera a la capital santacruceña.

En este contexto explicó que esta herramienta «permitirá al Municipio contar con mayores ingresos por coparticipación, lo que podrá traducirse en más obras y servicios, impactando positiva y directamente en la vida cotidiana de los vecinos».

«Es urgente que el Ejecutivo Municipal haga caso y ponga en marcha los mecanismos para convocar a estatuyentes y así poder redactar – de una vez por todas- este instrumento que constituye una deuda histórica para con la comunidad», finalizó.